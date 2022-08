Por el privilegio que le dieron a una presunta asesina, una familia sanjuanina alzó la voz

La causa por el crimen en el Asentamiento Rio San Juan en Santa Lucía sigue dando que hablar. Hoy la familia de la víctima se reunió para protestar debido a que a la presunta asesina le dieron prisión domiciliaria. En así que el marido y la hermana charlaron con el móvil de Canal 13 San Juan.

El marido detalló 'buscamos pedir justicia, la mujer que mató a mi esposa tendrá domiciliaria'. A la vez mencionó 'queremos que sea como sean las cosas y no entiendo porque la ventaja que le dan a ella y la prioridad'. En el mismo sentido aludió 'queremos que se haga justicia y que esté donde tiene que estar'. Si bien no volvió al barrio, la familia no considera correcto la modalidad de prisión.

El hombre, marido de Fabiana Cabrera, añadió 'ella esta gozando de beneficios que no tendría que gozar porque es una asesina'. En esta línea aludió a que la bronca es constante y a pesar de no ver lo que pasó sabía de que esta mujer acusada como la presunta asesina acosaba a Fabiana.

La hermana de la víctima mencionó que la jueza a cargo del caso 'es una corrupta' ya que deja en libertad a una mujer que ellas consideran que asesinó a Fabiana. 'No entendemos como esta mujer está en libertad nosotros queremos justicia, hemos llegado hasta acá para pedir cárcel porque es donde tiene que estar' detalló la mujer.