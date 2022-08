Cabello se complica: otras cámaras mostrarían cómo le tiró ácido al Dr. Luque

Sobre finales del pasado mes de junio se produjo una brutal agresión al conocido Dr. Luque. Un hombre que aseguraba ser un ex paciente le arrojó ácido encima. Si bien hace algunas semanas se conoció un video donde se muestra el accionar del agresor, el abogado del traumatólogo reveló que existen dos cámaras más que mostrarían cómo se manejó el atacante.

Franco Montes, abogado del Dr. Daniel Luque, explicó en Cien por hora que a casi un mes de que lo solicitaran todavía no les permiten constituirse como parte querellante en la causa. Debido a esto no tienen conocimiento de qué procedimientos se están realizando y cuáles no. Por ejemplo ellos pidieron el secuestro de las filmaciones de otras dos cámaras de la zona que serían de vital importancia y al encontrarse en esta situación no tienen idea si las autoridades ya lo hicieron.

'Nosotros ofrecimos como prueba las grabaciones de dos locales comerciales más que se encuentran por calle Laprida. Es una casa donde realizan tomografías y otra donde venden insumos médicos. Esas grabaciones pedimos que fueron secuestradas pero desconocemos si se ha hecho el pedido', expresó.

Sumado al material fílmico, Montes manifestó que también existe una testigo presencial del hecho. Se trataría de una adulta mayor que si bien no habría visto lo que ocurrió con él ácido, si pudo apreciar como Miguel Ángel Cabello apuntó con un arma de fuego al Dr. Daniel Luque.

'La testigo es una señora que el Dr. Luque mencionó. Una señora de unos 70 años que cuando Cabello le apunta con el arma al Dr. Luque, que creo que se ve en los videos que están circulando, el doctor huye y esta mujer empieza a gritar: 'Le están disparando al señor'', reveló.

Sin embargo, por la misma razón que ya fue mencionada, todavía no tienen la certeza de que las autoridades hayan identificado a esta mujer. De ser así sería una testigo clave en el caso, ya que podría demostrar que efectivamente Cabello portaba una pistola con la que habría amenazado de muerte al traumatólogo.

'Según lo que nos manifiesta el propio Daniel Luque, esta mujer ya fue individualizada por la Policía en ese momento así que cuando tengamos acceso a la causa veremos si esto ha sido así. Resultaría importante su declaración testimonial', sentenció.