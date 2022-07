Ataque con ácido al traumatólogo: esperan pericias psiquiátricas del agresor

Miguel Ángel Cabello está acusado de haber rociado con ácido al traumatólogo Daniel Luque el pasado viernes 24 de junio. Estuvo detenido una semana, y el viernes 1 de julio el Juez de Instrucción Guillermo Adárvez le otorgó la libertad bajo caución juratoria.

En la mañana de este jueves, Walter Lloveras, abogado defensor de Miguel Ángel Cabello, detalló en Cien por Hora, que el fiscal en la indagatoria solicitó algunas medidas, entre ellas análisis de la salud mental de Cabello, 'a través del Gabinete Técnico de la Corte de Justicia se van a realizar esos estudios y con esos informes seguramente la causa va a tomar un rumbo determinado, dependemos de esos informes', expresó.

Posteriormente Lloveras manifestó que esperan la fecha de realización de los estudios, para ver como siguen con el proceso, los cuales declararán la imputabilidad o no de Cabello, 'nosotros hemos pedido copias del expediente para organizar y estudiar la estrategia a seguir', comentó.

Días atrás, en uno de los traslados hacia tribunales, Cabello había manifestado a la prensa que el Dr. Luque lo dejó inválido, "yo no hice nada", fueron sus palabras, ante esto, su abogado manifestó que a él también se lo dice, 'a mi también me lo dijo, el no reconoce la responsabilidad en el evento del que se lo imputa', sostuvo.

Hace unos días se realizaron allanamientos donde secuestraron dos armas de fuego que pertenecen a Cabello que incluso tienen factura de compra pero el abogado reconoció que no está claro aún si tiene autorización para la tenencia de las mismas.

Para finalizar, Lloveras contó que el presunto agresor se maneja en sillas de ruedas y con muletas, 'tiene dificultades serias en su dos piernas, llegó a un punto donde la artrosis día a día le complica su estado físico, está bastante deteriorado', cerró.