El bañero aseguró que no vio a Santiago ingresar a la pileta

El juicio contra Juan Molina, el bañero que trabajaba en la pileta del Foro de Abogados cuando Santiao Furlotti se ahogó, tuvo este viernes una nueva audiencia. En la misma, el acusado aseguró que no vio a Santiago ingresar a la pileta, pero sí reconoció que le practicó ejercicios de reanimación y no pudo hacer nada, lo que apoya declaraciones de testigos del hecho, según contó el fiscal Adrián Riveros al Móvil de Canal 13.

Tras la audiencia, el fiscal señaló que la responsabilidad de Molina quedó muy clara, puesto que tenía la obligación de prevención y de cuidado del menor. ‘El reconoció que nunca pudo prevenir esa situación, y que el niño nunca tuvo que estar en el interior de la pileta’, apuntó Rivero.

Por otro lado, la joven testigo del triste episodio dio su versión de lo ocurrido, coincidiendo con lo que había dicho ese día en el camping. La muchacha, de la que solo se conoce que se llama Paula, contó que fue ella quien encontró el cuerpo, y que antes, cuando ella ingresó a la pileta saludó al bañero a quien notó distraído. Este testimonio condice con lo que había declarado la mamá, la tía y el sobrino de la testigo.

Molina recordó que ese día no había mucha gente, puesto que el clima no acompañaba. También precisó que el mismo le dijo a la madre de Santiago que los niños no debían quedar, ni andar solos, pero que cuando sacó al pequeño del fondo de la pileta, sus padres aparecieron recién a los 10 minutos.

Cabe recordar, que el bañero está acusado de homicidio culposo. La querella pidió que sea condenado a 4 años de prisión efectiva, y que no pueda ejercer como guardavidas por otros ocho. Por su parte, la defensa a cargo de Leonardo Villalba y Carla Manini quiere que lo absuelvan por entender que no tuvo culpa alguna.

“El día lunes me llamaron las autoridades del camping para pedirme un libro de aguas y un plan de contingencias del que no tenía conocimiento y el mismo día que Santiago murió, recibí un telegrama de que me adjudicaron la culpa de todo lo que pasó”, cerró.

En concreto, el próximo lunes serán los alegatos y podría resolverse la condena.