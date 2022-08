Bebé murió por presunta mala praxis: un estudio podría resolverlo todo

El pasado 30 de julio falleció Oriana Salinas, una bebé de 1 año y 5 meses de vida, y sus padres aseguran que se debe a una mala praxis. Debido a esto realizaron una denuncia para que se inicie una investigación y se pueda descubrir si realmente alguien tuvo responsabilidad en su muerte. Acerca de esto el fiscal encargado del caso aseguró que solicitó la realización de un informe que sería la clave para obtener una respuesta.

Renato Roca, fiscal de la causa, contó antes las cámaras de Canal 13 que fue Johana Santana, la madre de la niña, quien realizó la denuncia. Sin embargo, antes de que la mujer realizara esta presentación, la autoridad ya había pedido la realización de la autopsia apenas fue notificado del deceso.

'La investigación comenzó antes de la denuncia que hizo la mamá, con la autopsia y el pedido de antecedentes médicos. Se presentó la madre a hacer la denuncia el 2 de agosto. Inmediatamente se solicitó el informe histopatológico que es un estudio complementario a la autopsia que va a dar las precisiones sobre la causa de muerte arrojada ya en el informe de autopsia', detalló.

Es importante destacar que este estudio, que consiste principalmente en realizar diversos análisis en algunas muestras de tejidos del cuerpo, no es algo instantáneo si no que puede tardar de 10 a 30 días. Debido a esto se esperará a que se complete para recién comenzaron a manejar alguna hipótesis.

'Con ese proceso científico que se esta llevando a cabo en el laboratorio forense se va a conocer alguna causa. A partir de la denuncia y la documentación que hay, todavía no estoy en condiciones de dar un posible resultado. La mamá sintió la sospecha de que la muerte de la menor tiene que ver con un mal accionar profesional. Ella indicó al menos 5 profesionales que atendieron a la menor y 2 de ellos han sido individualizados. No puedo descartar que hayan cometido un delito ni decir que no lo cometieron', sentenció.