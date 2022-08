La defensa de Ortega señaló que el funcionario judicial siempre cooperó con la justicia

Las cataratas de cargos que enfrenta Juan Pablo Ortega, importante funcionario judicial sanjuanino lo tienen complicado tras ser acusado de tráfico de influencia. Por eso el programa Es lo que Hay convocó a su abogado defensor, Naser Uzair, quien aseguró que su cliente tiene muy a favor el haber cooperado siempre con la justicia. ‘Se entregó el sábado y eso fue bueno’, puntualizó.

El letrado recalcó que la investigación data de hace tres meses por una la denuncia de un hombre, quien fue encontrado inocente del delito de abuso sexual a su hija. La ex pareja de este sujeto, que lo había denunciado, habría sido ayudada por Ortega y otros funcionarios que habrían respondido al alto funcionario judicial.

Nazer Uzair calificó de ‘excesiva’ a la causa que hay contra Ortega, y que todos los delitos de lo que lo acusan carecen de argumentos por no contar con pruebas. A su vez, el abogado se preguntó capciosamente ‘¿Por qué en seis meses que llevan investigando no encontraron nada?’, quejándose por el pedido de detención de su cliente, entendiendo que en todo ese tiempo pudo haber entorpecido en la investigación, pero no sucedió.

‘A Ortega se lo imputan por el solo hecho de ser Juan Pablo Ortega’, señaló sin dudar Uzair. Acto seguido explicó que para que tenga validez judicial el cargo de tráfico de influencia se tiene que comprobar que recibió dinero, puesto que es uno de los requisitos fundamentales para que siga de pie el delito. ‘Nunca recibió dinero, por lo que no hay delito’, apuntó.

La defensa del funcionario judicial reparó en dos puntos. El primero en lo que para él es un ‘sin sentido’, como que habría usado en un mes 27 teléfonos y otra de las imputadas 18. ‘Si quieren que nadie intervenga sus conversaciones, que nadie las escuche puede tranquilamente hablar por Whast App o Telegram’.

El segundo punto fue más una acusación hacia el denunciante. Naser Usair dijo: ‘El denunciante quiere embarrar la cancha y tiene falta de mérito’.

Por último, la defensa de Ortega aseguró que en el avance de la causa para efectuar la defensa pondrán un perito privado. ‘Es algo irracional que una misma persona use con la misma tarjeta el mismo teléfono’.