Acusados de armar causas por plata: le iniciaron un sumario a tres funcionarios

Desde hace algunas semanas se dio inicio a la investigación por una grave acusación contra Juan Pablo Ortega y otros trabajadores del Poder Judicial. Todos se vieron involucrados en una potencial asociación ilícita que arreglaba causas a cambio de dinero. En relación a esto desde la Corte ya les iniciaron un sumario a los tres señalados.

Juan José Victoria, presidente de la Corte de Justicia, reveló ante el móvil de Canal 13 que comenzaron una investigación en paralelo a la que están llevando a cabo desde el Ministerio Público Fiscal. Esto esta enfocado a determinar si cometieron alguna irresponsabilidad administrativa.

'El lunes se produjo la formalización por parte de fiscalía de la audiencia por la denuncia realizada respecto a la investigación por hechos que habría cometido el Dr. Ortega, la Dra. Elizondo y la Dra. Rodríguez que son funcionarios judiciales. Como consecuencia de ello, la Sala de Superintendencia de la Corte en reunión el día miércoles decidió formar las actuaciones administrativas correspondientes para investigar la responsabilidad administrativa, que es distinta de la penal', expresó.

Brindando más detalles acerca de esta grave denuncia en contra de funcionarios judiciales, Victoria reveló que Ortega no esta trabajando. Casualmente el acusado se pidió una licencia ya que aseguraba tener un problema de salud que no le permitía desarrollar sus funciones adecuadamente.

'El Dr. Ortega estaba en la Segunda Circunscripción prestando funciones. Me informó ayer (18 de agosto) el secretario administrativo de la Corte que ha presentado una certificación médica solicitando licencia. No esta prestando funciones. Respecto a las otras dos funcionarias han sido trasladadas de los lugares donde estaban prestando funciones, con la finalidad de que quede claro que no van a tener posibilidad de entorpecer las investigaciones tanto penales como administrativas', sentenció.