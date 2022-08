Detención irregular en el Skatepark: fiscalía cuestionó la absolución de los policías

En horas de la tarde de este miércoles tomó estado público la absolución de los ex policías Luis Salinas y Rosana Limoye por la detención irregular de una menor en el Skatepark, en Capital en junio del 2021. En contacto con Canal 13, el ayudante fiscal que actuó en la causa, Francisco Pizarro, se mostró sorprendido ante la resolución del Tribunal de Impugnación del Poder Judicial ya que consideró que la sentencia estuvo "muy bien fundamentada".

“Me ha extrañado mucho la resolución del doctor Correa, yo estaba convencido de que no iba a prosperar, que no iba a dar lugar a la impugnación que había planteado la defensa”, dijo y agregó, “habían elementos de prueba totalmente suficientes, el Ministerio Público busca una verdad real, no acusar por acusar”. El planteo fue realizado por la Dra. Filomena Noriega abogada defensora de Salinas y el Dr. Leonardo Villalba, abogado defensor de Limoye.

Según el entrevistado, que le tocó vivir muy de cerca la causa con el fiscal Adrián Rivero, “desde el primer día había elementos suficientes que avalan la resolución, para mi fue muy clara la resolución del Dr. Jorge Andrés Abelin Cottonaro”.

Si bien consideró que el país se encontraba en un momento de restricción por pandemia, “aunque hubiese estado de sitio se trata de una menor que fue vejada, golpeada, no dándole intervención al juez de menores, un montón de cosas que no se hicieron, no se cumplió con el procedimiento policial”.

En este sentido agregó que el video, que fue una de las nuevas principales en el juicio, “se ve como el policía está con la rodilla en la espalda con la niña esposada, estaba el informe médico legista de la revisión realizada a las 20:30 cuando la habían detenido a las 14, la chica tenía lesiones acreditadas por el médico”.

De acuerdo con el entrevistado en las actas de la Comisaria 5° que se secuestraron se registró un ingreso a las 18:50 cuando la menor había sido detenida a las 14 horas. A estas pruebas se suma las declaraciones de testigos que declararon la forma en la que detención se realizó y en la que la menor fue trasladada.

Finalmente dijo “hay un montón de cosas que no valoran el doctor Benedicto Correa y Juan Carlos Caballero Vidal que tiene una posición totalmente garantista”.

El trámite a seguir ahora sería pedir la casación, que la puede pedir el Ministerio Público en base a la resolución de primera instancia que resolvió la condena, que impugna la defensa y logra la absolución.

El pasado 5 de abril, la Justicia decidió condenar a la agente Rosana Valeria Limoye (33) y el sargento Luis Fernando Salinas (42) a un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de privación abusiva de la libertad y vejaciones ilegales contra una menor de 14 años.

El hecho ocurrió el 21 de junio pasado. Para Fiscalía, Limoye le hizo una zancadilla a la menor para tumbarla. Mientras que Salinas le puso una rodilla en la espalda, la esposó y posteriormente la llevó hasta un patrullero para trasladarla a la comisaría 5ta, donde permaneció detenida unas 6 horas, hasta cerca de las 21 de ese día. La menor presentaba lesiones en las muñecas, manos y boca.