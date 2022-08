Mató al papá de sus hijos de un ladrillazo: se acerca la sentencia para Núñez

Luego de muchas idas y vueltas finalmente el próximo viernes 5 de agosto se conocerá cuál será la sentencia para Gabriela Núñez. Se trata de la mujer que mató de un ladrillazo en la cabeza al padre de dos de sus hijos, cuando se retiraba de su cada en el Lote Hogar N°12.

Gustavo De la Fuente, abogado defensor de la familia Martínez, habló con el móvil de Canal 13 luego de que finalizaran los alegatos por la mañana de este jueves. En ese contexto el letrado reveló que fue el propio jurado el que determinó que antes del fin de semana se determine qué sucederá con la imputada.

'Se acreditó que la señora Núñez era consumidora habitual de marihuana. Ella lo negó pero lo dicen los análisis. Además el informe psicológico acredita que ella es una persona violenta que reacciona y después piensa. Esto fue lo que sucedió, le largó el ladrillazo, si bien no lo quiso matar si lo quiso lastimar y lo terminó matando. El jurado ha determinado que mañana (5 de agosto) va a dictar sentencia', expresó.

Cabe destacar que hasta el momento el caso ha sido investigado bajo la carátula de Homicidio en estado de emoción violenta. No obstante, basándose en el análisis psicológico y en demás pericias, De la Fuente pidió que se cambie el título a Homicidio preterintencional.

'Tanto la fiscalía, a cargo del Dr. Micheltorena y el Dr. Pizarro, como esta querella demostramos que la calificación que correspondía endilgarle a la señora Núñez era el delito de Homicidio preterintencional agravado por el vínculo, pidiéndole una pena de 15 años. La defensa se mantuvo en el estado de emoción violenta, desacreditando a Gonzalo que es una persona que ya no se puede defender. Dijeron que había llegado alcoholizado y drogado, cosas que jamás pudieron demostrar', manifestó.

Por último, el entrevistado aseguró que Gabriela Núñez le mintió a las autoridades a lo largo de todo el proceso. Para ello dio el ejemplo de la denuncia por presunto abuso sexual que presentó la imputada en contra del padre de Gonzalo Martínez, la víctima del homicidio.

'No se ha demostrado en el juicio ninguna perimetral, ella también ha hecho denuncias por abuso sexual al padre de Gonzalo. Él salió completamente sobreseído, no existían elementos. Ha mentido durante todo el proceso en la elaboración de una teoría que no existe', sentenció.