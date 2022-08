La asesina del ladrillazo se quebró en el juicio: 'Me arrebataron a mis hijos'

Este viernes 5 de agosto finalmente se conocerá la sentencia por el asesinato de Gonzalo Martínez, quien recibió un ladrillazo en la cabeza por parte de su ex pareja con quien tenía dos niños. Antes de conocer cuál será el fallo Gabriela Núñez, la homicida, rompió a llorar frente a las autoridades al dar sus últimas palabras. 'Me arrebataron a mis hijos de la peor manera', aseguró.

Núñez centro sus declaraciones en la situación que vive actualmente al estar separada de sus cuatro hijos, dos de ellos los tuvo con el hombre que mató en el Lote Hogar N°12. La mujer juró que nunca los lastimó, uno de los motivos por los que le quitaron la tenencia, y que lo que más le dolió fue que le quitaran a su bebé cuando todavía debía amamantarlo según dijo.

'Les pido por favor que comprueben lo que se dice, jamás lastimaría a mis hijos porque los amo con todo mi corazón. Son lo más lindo y puro que tengo en la vida, si siempre me levanté fue por ellos. Me arrebataron a mis hijos de la peor manera. Cuando un juez le denegó a él las visitas, yo de corazón se los presté. Me arrebataron a mi bebé cuando él tomaba pecho todavía. Me duele estar lejos de mis hijos, me siento un muerto viviente. Ya casi no duermo, los extraño muchísimo', expresó.

Siguiendo en la misma línea, se refirió a un caso ocurrido con la más pequeña de sus criaturas. Se trata de un bebé al que se le habrían encontrado quemaduras, aparentemente provocadas con un cigarrillo. No obstante, ella aseveró que se trató de un accidente y que ese tipo de desgracias le pueden pasar a cualquiera.

'Es mentira que yo los lastimé. Yo jamás quemé a mi bebé, fue un accidente. Estuvo internado unos 16 días y de su lado no me aparté. Las desgracias le pueden pasar a muchas personas. Subsistí a la violencia de género de la cual tanto su familia como la mía sabían porque me veían las marcas en el cuerpo, cicatrices que las voy a llevar por el resto de mi vida. Mis hijos lo saben. Fui a buscar a mis hijos y no me los quisieron entregar. Les pido por favor que me dejen verlos, aunque sea un ratito', declaró.

Acerca de los supuestos episodios de violencia de género de los que habría sido víctima por parte de Gonzalo Martínez, Núñez aseguró que tiene pruebas pero que no las mostró por vergüenza. Por este mismo motivo, nunca le habría relatado estos hechos a las psicólogas que la entrevistaron como parte de la investigación del caso.

'Si nunca le dije a la psicóloga la violencia de género que yo he pasado fue por temor y por vergüenza. Yo si tengo pruebas de que él me golpeó, si nunca las expuse fue por vergüenza. Toda mi vida se hizo pública y eso no esta bien', manifestó.

Sobre el final de sus declaraciones la imputada se refirió al momento en que atacó con un ladrillo a Martínez. La mujer mencionó que fue un accidente y que después de darse cuenta de lo que había ocurrido, trató de ayudarlo pero no pudo hacerlo a tiempo.

'Fue un accidente, yo no lo quise hacer. Yo traté de ayudarle y no pude". Mis hijos nunca sufrieron ningún accidente más que el bebé. Me hice cargo de mis cuatro hijos siempre y luché por ellos, no me arrepiento porque lo hice con todo el amor del mundo. Se aprovecharon de mi con mentiras que nunca pudieron probar. No sé como están mis hijos y estoy preocupada. Que me los quitaran de esa forma me duele porque se dijeron muchas mentiras. Estoy muerta en vida', declaró.