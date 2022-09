Desestimaron la denuncia contra Cornejo por presunto enriquecimiento ilícito

El pasado 1 de septiembre se conoció que Enzo Cornejo había sido denunciado por presunto Enriquecimiento Ilícito, justo el mismo día que Horacio Rodríguez Larreta llegó a San Juan. Luego de casi 2 semanas de realizada la presentación, desde el Ministerio Público Fiscal decidieron desestimar esta situación.

Iván Grassi, fiscal a cargo de la investigación, contó ante el móvil de Canal 13 que las pruebas que aportó Mario Enrique Ortiz no fueron concluyentes. La autoridad mencionó que no sólo no sumaron nada a este proceso, sino que este material no demuestra la comisión de ningún delito.

'El Ministerio Público Fiscal en esta Unidad Fiscal de Delitos Especiales ha llegado a la conclusión de que se debe desestimar la denuncia por no reunir los requisitos básicos para estar ante una investigación delictiva. Lo denunciado con la prueba aportada no reúne mínimamente los requisitos de ninguna figura penal, mucho menos para Enriquecimiento Ilícito o Evasión', expresó.

Posteriormente el entrevistado hizo una importante aclaración. Si bien mencionó que cualquier persona esta en todo su derecho de realizar otra denuncia similar, destacó que el Ministerio Público Fiscal no se va a prestar para formar parte de alguna jugada política.

'Por supuesto que se puede hacer otra denuncia, no hay ningún inconveniente con esto. Lo que se ha concluido es que lo denunciado, mínimamente no reúne las características de denunciarse un hecho delictivo. El Ministerio Público Fiscal no se va a prestar a dilucidar contiendas o cuestiones que sean ajenas a lo jurídicamente delictivo. Todas aquellas cuestiones que sean políticas, no importa el partido que sea, deben resolverse en el lugar que corresponde', sentenció.