Estética EROS: fiscalía dio tarde sus pruebas y la defensa busca suspender el juicio

Este lunes comenzó el juicio por la polémica estética en la que presuntamente se ofrecían servicios sexuales a los clientes. Sin embargo, luego de algunas horas se pidió un cuarto intermedio debido a un pedido de nulidad que realizó la defensa. Esto tiene que ver con que desde el Ministerio Público Fiscal habrían entregado tarde las pruebas que querían presentar.

Leonardo Villalba, abogado defensor de las acusadas, explicó ante el móvil de Canal 13 que realizaron este pedido ya que no se respetaron las pautas del Código Procesal Penal. Esto se debe a que el plazo para la presentación de material probatorio es de 48 horas y desde la fiscalía recién este 19 de septiembre lo habrían entregado.

'Previo a los alegatos de apertura, se realizó un pedido de nulidad ya que fiscalía desconoció lo contemplado por el Código en cuanto a la incorporación de pruebas. En los los fundamentos desde fiscalía admitieron que se habían olvidado de incorporarlas. Llamó la atención lo decidido por el Tribunal porque arrojó facultades de interpretación del Código, estableciendo que el plazo es ordenatorio y no perentorio. Pedimos la omisión por la incorporación de pruebas fuera del plazo', expresó.

Siguiendo en la misma línea el letrado mencionó que se trata de una situación sumamente grave ya que de esta manera se rompe la igualdad entre la parte denunciante y la denunciada. Frente a este pedido, el Tribunal lo declaró inadmisible directamente, por lo que ahora la defensa tiene la posibilidad de utilizar las vías recursivas para solicitar que otro Tribunal estudie su presentación.

'El planteo no es para que se caiga el juicio, la incorporación de pruebas fuera de término es demasiado grave. Se trata de normalizar algo que esta mal. Acá también se desconoció que en 48 horas se tenía que designar el Tribunal y no sucedió. Las pruebas de las que hablamos son las documentales y objetos secuestrados. Las testimoniales no han sido objetadas porque han sido ofrecidas de la debida forma. Han hecho un cuarto intermedio hasta el 21 de septiembre. Vamos a pedir que sea revisado por otro Tribunal y debería suspenderse el juicio', sentenció.