Crimen de Pocito: dos de los acusados seguirán presos

El domingo se produjo el asesinato de Eduardo Brizuela en la localidad pocitana de Carpintería. Tres personas fueron detenidas por este crimen, y este martes se llevó a cabo la audiencia de formalización. La Jueza de Garantías Celia Maldonado, decidió dictarles a dos de los acusados prisión preventiva por 6 meses, mientras que al restante le concedieron la libertad bajo regla. Es decir, con la condición de no entorpecer el curso de la investigación, no tener contacto con la familia de la víctima y no tener contacto con testigos del hecho, según le contó el fiscal Iván Grassi al móvil de Canal 13.

La magistrada resolvió darle el plazo de 6 meses a la fiscalía para que investigue el hecho. En tanto, los presuntos culpables Cristian Aballay de 27 años y Víctor Aballay de 25 fueron imputados por ‘Homicidio Simple’ y ‘Robo Simple’. Luciano Valle de 29 años fue dejado en libertad y está acusado de ‘Encubrimiento Agravado por Favorecimiento Personal’.

Maldonado considera tener pruebas contra los hermanos. Testimonios que los ubican en el lugar y manchas de sangre en sus domicilios y en prendas de vestir. Un punto que agrava su situación es que se quisieron dar a la fuga.

Grassi contó que luego de un cuarto intermedio los informes mentales de los acusados determinaron que los tres comprenden la gravedad del crimen, pueden dirigir sus acciones y permanecer detenidos. Esta prueba fue pedida por uno de los abogados defensores acusando que se cliente tiene un retraso madurativo. A esto, el fiscal señaló que todos los acusados comprenden lo que sucedió. ‘El retraso madurativo leve que tiene refiere al ámbito de la inteligencia y no a otros elementos que puedan alterar la imputabilidad del mismo en el proceso penal’, aseguró.

En la audiencia de formalización a los hermanos Aballay se los acusó de apuñalar a Brizuela y luego robarle cuando la víctima estaba agonizando. De ser encontrados culpables la pena podría ir de 8 a 31 años de prisión efectiva. En tanto, a Valle le podría caber la pena de 1 a 6 años de prisión efectiva. Grassi explicó que le fue concedida la libertad por no tener antecedentes.