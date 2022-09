Juez de la ‘Fiesta Vip’: ‘Yo he aplicado las herramientas que me da la justicia’

El jueves 22 de septiembre fue un día movido para la Justicia sanjuanina. Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara a través de un documento que no tenía competencia en el caso de la ‘Fiesta Vip’, sino que tenía que decidir las autoridades judiciales locales, el juez Eduardo Raed decidió dar por terminada la misma, dando lugar a lo solicitado por los abogados defensores de los 48 imputados. Es decir, que los acusados zafaron de cualquier pena posible.

‘Yo he aplicado las herramientas que me da la justicia’, se excusó el magistrado de la causa una vez que salió de la sala de Flagrancia al terminar la audiencia llevada a cabo en horas de la tarde. ‘En mi sentencia no correspondía’, señaló el alto empleado judicial.

Consultado Raed sobre el llamado de atención que los representantes del Ministerio Público Fiscal hicieron sobre el caso en el cual podría sentar un precedente negativo, manifestó. ‘Cada uno tiene su punto de vista. Yo entiendo que no me corresponde opinar sobre eso. Yo me limité a resolver de acuerdo a los elementos que tengo en mi poder, y con los antecedentes que han precedido al dictado de esta sentencia’.

Por último, el juez Raed confirmó que a los 48 imputados de esta ‘Fiesta Vip’ se les borrará los antecedentes de su planilla prontuarial. ‘Se gira un oficio a la Sección Antecedentes Personales de la Policía de San Juan y se le borra este antecedente de su planilla prontuarial’, explicó el magistrado.