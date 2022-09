Sin prisión para el hombre que atropelló y mató a un hombre en 25 de Mayo

Este viernes, la jueza Garantías Celia Maldonado resolvió sobreseer a un hombre que en abril pasado embistió con su camioneta a un motociclista. En este accidente Franco Amaya de 23 años perdió la vida.

El pedido de sobreseimiento fue efectuado por el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Adrián Riveros, ya que a lo largo de la investigación no encontró elementos para culpabilizar al imputado. Este hombre fue identificado como César Daniel Flores de 58 años.

Cabe recordar que la tragedia ocurrió el 14 de abril de este año, sobre la Ruta 270, en el departamento 25 de mayo. La víctima se llamaba Franco Gonzalo "Beco" Amaya, tenía 23 años y era de Caucete.

Según el informe, Flores dijo a las pesquisas que no vio al motociclista, puesto que la ruta a esa hora estaba oscura. Luego, en la audiencia en la que le formalizaron la acusación, optó por no declarar. Y ahora, asistido por el defensor Hernán Pascual, fue beneficiado con el sobreseimiento, ya que para la Fiscalía no cometió delito alguno.