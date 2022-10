Declaró el médico acusado de violento: 'Ella quiso golpearme con una silla'

Por la mañana de este jueves se llevó a cabo una audiencia de control de detención por la denuncia por violencia en contra de un médico. El mismo decidió usar su derecho de declarar y dio su versión de los hechos. El acusado, que ya carga con antecedentes sumamente agresivos, aseguró que la denunciante fue la que trató de agredirlo a él con una silla.

El señalado es José De la Plata, es un médico que hace años fue sancionado en el rugby sanjuanino por participar de una brutal gresca y posteriormente fue condenado por propinarle unos 15 cintazos a su propia hija. En esta semana fue denunciado por violencia por su actual pareja, la cual lo había defendido en el caso de agresión a la menor de edad. En relación a esta última presentación en su contra, el profesional de la salud decidió hablar frente a las autoridades judiciales.

'Fui a comprar. Después volví y comimos sin problemas con nuestros amigos. Al otro día nos levantamos normal, le dije que fuéramos al club como habíamos quedado porque jugaba el plantel superior pero no me quiso acompañar. Le dije que después de ese partido los chicos iban a ir a almorzar a nuestra casa porque estaban a mi cargo. Se dieron discusiones por teléfono y algunas verbales porque ella no estaba de acuerdo que lo hiciera solo pero me fui solo igual', expresó.

Es importante destacar que De la Plata tiene un total de 4 hijos, todos menores de edad, y es a parte de ellos a los que se refiere cuando habla de 'los chicos'. En relación a ello manifestó que cuando volvió a su casa se dio cuenta que el ambiente no era el mejor, por lo que decidió llevar a los niños a la casa de su madre para que almorzaran juntos. Mientras esto sucedía la denunciante se habría quedado sola en la vivienda que compartían.

'Volví más tarde a hacer tareas de la casa mientras ella tomaba mate y miraba una película. Discutimos un rato y ahí se tornó un poco más violento por culpa de la agresión verbal de ella. Ella se acercó, empezó a gritar y golpeó la mesa. Ahí agarré el mate y ella interpretó que quise agredirla con el mate. En ese momento reaccionó y tomó una silla con la que intentó golpearme. Me cubrí y terminamos los dos en el suelo', relató.

Por esta supuesta caída, ambos se habrían dado un fuerte golpe en la cabeza. En ese momento según el relato del médico la mujer habría roto en llanto, él quiso revisarla para ver si tenía alguna lesión pero ella se negó y se metió al baño de la vivienda.

'Los dos nos golpeamos en la cabeza, ella quedó abajo de la silla y yo a un costado. Saqué la silla y ella estaba con llanto. Le pregunté que le había pasado, la traté de revisar pero no me dejó y me agredió. Se paró, se fue al baño, volvió y ahí le pedí disculpas preguntándole que le había pasado. Agarró sus cosas y se fue, le llamé por teléfono pero no me contestó. Me quedé un rato ahí pero después me fui a ver a los chicos a la casa de mi mamá', manifestó.

Por último De la Plata aseguró que tanto ese día como a la jornada siguiente volvió a querer comunicarse por teléfono con su pareja, sin tener éxito. Si bien aseguró que quería preguntarle como estaba y contarle donde se encontraba él, mencionó que decidió dejar de insistirle ya que no obtenía ninguna respuesta.