Histórico: condenaron a 45 años a un sanjuanino que abusó y mató a su hijo

Durante el pasado jueves 29 de septiembre se dio a conocer la condena para el hombre que abusó sexualmente de su hijastro, para luego asesinarlo hace algunos años atrás. Fallando de manera inédita, las autoridades judiciales decidieron que el autor de este aberrante caso pase 45 años de su vida en el Penal de Chimbas.

Filomena Noriega, abogada querellante, reveló ante el móvil de Canal 13 que los familiares del pequeño de 4 años que fue asesinado estaban conformes con la condena. A esta decisión se llegó luego de se pudo comprobar en más de una ocasión que este sujeto, llamado Exequiel Contreras violó y luego le quitó la vida al hijo de su pareja.

'Me comuniqué con la madre de la víctima para contarle el veredicto que son 45 años y me manifestó que esta totalmente conforme. Se llegó a la conclusión de que si había abusado sexualmente del menor y también lo habría matado. Se lo calificó como Homicidio Simple ya que no llevaban el mismo apellido, sin perjuicio de ello eran padre y hijo', expresó.

Este fallo tan inédito se dio ya que Contreras fue declarado culpable de cometer un Abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y por ser la víctima menor de edad en concurso real. Esto quiere decir que también se le sumó un Homicidio simple. Todo esto motivó a indicarle tantos años de prisión sin tratarse de una cadena perpetua

'El juicio duró prácticamente un mes en el cual hablaron médicos legistas y forenses que dieron la misma conclusión. Era un menor de 4 años que tenía fisuras en el ano, tenía golpes en los pies y en la cabeza. Esto provocó que estuviera un mes agonizando en terapia intensiva hasta que falleció en enero. Se decidió esta condena por lo aberrante y escabroso de la situación', manifestó.

Por último, Noriega reveló que también se pudo demostrar que Contreras siempre fue una persona violenta y no sólo con los niños. También golpeó en reiteradas oportunidades a la madre de la víctima. Este tipo de violencia no sólo era física sino también psicológica y económica.

'Estamos hablando de 45 años. Exequiel Contreras tiene 31 años así que estaría cumpliendo la condena cuando tenga más de 70 años. No tiene ningún beneficio. Es una persona violenta no sólo con niños, fue violento con Tamara que es mi clienta. También hacía abuso de estupefacientes, pudimos ver que había apartado a Tamara y a los niños del resto de la familia', sentenció.