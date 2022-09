Denuncia contra el ex funcionario de turismo: consumo, violencia y policías amigos en el medio

Este domingo se conoció mediante la publicación de Diario de Cuyo, el testimonio de quien denunció a Nahuel Fernández, ex funcionario del Ministerio de Turismo, que fue despedido públicamente por el Gobernador por sus problemas judiciales a raíz de la acusación de su ex pareja por violencia de género.

La mujer de 31 años, no identificada para resguardad su identidad al ser víctima de violencia, aseguró que Fernández consumía habitualmente alcohol y marihuana, que en ese contexto se ponía violento por lo que ella decidió alejarse de él. "Toma una gota de alcohol y se pierde, es un mentiroso y violento", destacó.

Aseguró que era maltratada en reiteradas oportunidades en el último año por el denunciado. Lo conoció en 2020 y el primer año todo estuvo bien, aunque después la cosa se complicó y terminó de la manera que se conoce con la denuncia por parte de la víctima.

Uno de los hechos se remonta al 3 de agosto del año pasado cuando le robaron al sujeto en un supermercado y culpó a ella por el hecho. Se puso loco "porque le habían robado en el súper y me culpó a mí porque íbamos hablando por teléfono cuando pasó eso", dijo. El ex funcionario "llegó totalmente sacado" y "me golpeó delante de mi hijo (hoy de 12 años), me rasguñó y me arrancó los pelos", destacó la mujer que en ese momento se fue de la casa que compartía con el en el Barrio Margarita Ferrá.

Pasado un tiempo volvieron a tener una relación pero no se juntaron a vivir, sino que ella estaba en Rivadavia y el seguía en Pocito.

Así finalmente llegó a vivir el episodio del miércoles pasado cuando Nahuel Fernández le pidió de manera violenta que se vaya de su casa "sale y me dice "negra, ¿por qué mejor no te vas?", "forcejeamos, me agarra de los pelos, me lleva contra el portón y mi cabeza rebota. Trato de soltarme pero no puedo, me tropiezo y caigo de espaldas". Cuando ya estaban en el suelo "se arrodilla y me empieza a pegar. Me golpeó la nariz, la boca, el cuello, me daba piñas en la cara y me hizo un corte, no sé si con las uñas o las llaves de mi moto". "me clavó los dientes como para arrancarme un pedazo".

Lo que vino después de la pesadilla no sirvió para que la mujer pudiera denunciar lo que le había pasado. Llegaron los efectivos policiales que hicieron como si nada pasara e incluso la custodiaban a la mujer víctima como si ella fuera la agresora, según relató. Es más, el sujeto llamó a una ambulancia para que lo atendieran porque supuestamente le dolía el pecho acusando un problema cardíaco.

La víctima tuvo que por sus propios medios acercarse a la seccional 13 para dar cuenta de lo que le había pasado pero en el departamento Pocito. Éstos efectivos acompañaron a la señora a radicar su denuncia a la UFI CAVIG.

Este episodio es investigado por el Fiscal Adrián Riveros según contó a Canal 13 e implicaría al menos a 5 efectivos. Los policías que en un principio llegaron al lugar del hecho eran "amigos del ex funcionario", relató la víctima, y por eso no habrían hecho mas que fumarse un cigarrillo con él como si nada pasara.

El acusado fue formalizado el viernes pasado en la justicia y dijo que él es el víctima en todo esto “El que ha sido violentado he sido yo. Por eso hice una denuncia y mi pedido no fue atendido”. Reconoció que mordió a la mujer pero para sacársela de encima y zafar de ella. “Yo la mordí, es verdad, pero fue para sacarla”.

Ahora quedó el libertad y tiene una prohibición de acercamiento a la víctima mientras se sustancia el proceso.