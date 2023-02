Seguirá el juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea

Luego de la feria judicial ya hay fecha para el reinicio del proceso oral y público por la desaparición forzada del ingeniero Raúl Tellechea donde están enjuiciados ex policías y e integrantes de la mutual de la Universidad Nacinal de San Juan. Según informaron desde la justicia federal el proceso comenzará el próximo 6 de febrero a las 9 de la mañana.

En la oportunidad retomarán los testimonios los hijos del ingeniero desaparecido hace 18 años en la provincia. Gonzalo Tellechea ya brindó su conmovedor testimonio ante el tribunal. Ahora será el turno de Mariana, Mauricio y Rodrigo Tellechea, quienes dirán lo suyo ante las juezas Eliana Ratta Rivas (San Juan),Gretel Diamante y María Carolina Pereira (San Luis).

El testimonio de los hijos del ingeniero desaparecido es fundamental ya que hasta ahora fueron quienes lucharon para mantener viva la esperanza de saber qué pasó con su padre. Gonzalo expuso ante la justicia en este juicio y se quebró en varias oportunidades al dar su versión sobre los hechos y al recordad cual fue la relación que lo unió con su progenitor. "Mi papá estaba bajo extorsión", expresó en Canal 13 en un impactante testimonio luego de la audiencia.

"Creo que a mi papá lo apretaron y se les fue la mano", destacó. Esa fue la postura que también manifestó en la justicia. "Un testimonio es la verdad. Lo que hablé es realmente lo que sucedió. Fue un trabajo duro y revivimos un montón de cosas que vivimos. Iba a tratar de no quebrarme en ningún momento, no emocionarme; si me quebraba se acababa mi declaración que esperé por 18 años. Creo que dije lo que tenía que decir, con más o menos detalles, y que en ese momento fue lo que había pasado. Me quedé mucho más tranquilo, me parece que no faltaron cosas por decir", amplió.