Detalles exclusivos: cómo fue el operativo para detener al policía que se atrincheró en su casa

Este martes se vivieron horas de tensión por un oficial de policía que evitó el arresto tras una denuncia en su contra y finalmente fue detenido por un gran operativo que incluyó la participación del GERAS ya que se había atrincherado en su vivienda de Caucete.

Desde el Palacio de Tribunales, el móvil de Canal 13 dio detalles exclusivos de cómo fue el operativo para finalmente esposarlo y que quede a disposición de la justicia.

Todo comenzó días atrás cuando los compañeros del oficial Miguel Galván, de 28 años, lo denunciaron en la Unidad de Delitos Especiales 4 por haber detenido a un menor, llevarlo a un descampado y haberlo golpeado brutalmente, según expresó el periodista Alejandro Sánchez.

La Justicia tomó la denuncia y tras una breve investigación, decidió la detención del oficial. Este martes la policía llegó al lugar de trabajo de Galván, como seguridad de un mayorista ubicado sobre Ruta Nacional 20. Pero cuando el oficial denunciado vio a las autoridades y la notificación, se encerró en la garita de seguridad y empezó a ofuscarse. La Fiscalía decidió que fuera él de manera voluntaria quien se acerca a Tribunales, bajo custodia policial, para que pudieran explicarle su situación.

Luego Galván salió del trabajo, condujo hacia la Capital pero cuando entró al microcentro cambió de rumbo y fue perdido de vista. A través de las cámaras de seguridad vieron que había retomado camino a Caucete donde vive y que había ingresado a su vivienda. Allí lo esperaba uno de sus hermanos, también policía, y tras una charla hizo que él depusiera su actitud y se entregara.

Pero en ese operativo tuvo que participar el Grupo GERAS puesto que el policía tenía en todo momento su arma reglamentaria y se había atrincherado en su hogar.

Tras la detención, se espera que en las próximas horas explique al juez que interviene en la causa el hecho cometido. Por su parte Fiscalía analiza si la calificación del delito puede ser agravada por la actitud que tuvo este martes en cuánto a su orden de detención.

Según explicó el periodista Alejandro Sánchez en el móvil de Canal 13, no es la primera vez que Galván se ve involucrado en un conflicto judicial, ya que meses atrás se inició otra causa en su contra por no haber detenido al ex funcionario de Turismo Nahuel Fernández cuando su ex pareja llamó para denunciar que él la estaba golpeando.

