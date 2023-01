Drogado y alcoholizado, atropelló y mató a un hombre, pero seguirá libre

Luego de 15 días en prisión preventiva Kevin Elías Vega recuperó la libertad. Esto se debe a que el juez de Impugnación Daniel Guillen hizo lugar al recurso de apelación que presentó el abogado defensor del imputado, el doctor Fernando Bonomo.

Cabe recordar que Kevin Elías Vega está acusado de quitarle la vida al ciclista Rodolfo Oscar Sosa, en un accidente vial que ocurrió el pasado 17 de diciembre en Mendoza y Calle 13 en el departamento Pocito. Es así como lo acusan de atropellar con su Fiat 1 por atrás al ciclista y de darse a la fuga.

Posteriormente, según consta en el expediente judicial, Vega dejó el vehículo abandonado en un callejón en Ruta 40 y Calle 15 y sacó la chapa patente del auto, para esconderla en su domicilio. Luego de ello, la pareja del acusado, quien lo acompañaba al momento de la tragedia, salió a buscar atención médica por una crisis nerviosa, lo que motivo el arribo de personal policial.

En la investigación dieron cuenta que Vega conducía con 0.41 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del choque. Y en el estudio de orina arrojó que tenía cocaína en sangre.

En este marco, su defensor Bonomo, en su apelación pidió que Vega quedará en libertad bajo medidas de coerción, las cuales ahora fueron impuestas por el juez de Impugnación. Ahora Kevin Elías Vega será investigado en libertad, pero no deberá entorpecer la investigación, deberá presentarse cada 10 días ante la OMA, no podrá salir de la provincia sin autorización previa, no podrá ingerir bebidas alcohólicas y estupefacientes.