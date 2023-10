Disparó dos veces, pero no salió la bala y dicen que esto pasó porque el arma se golpeó antes de ser gatillada

En la mañana de este sábado, la Policía de San Juan informó un hecho que conmocionó. Tras una gresca, un hombre le disparó a otro dos veces en su cabeza, pero la bala no salió. Ahora, el Ministerio Público Fiscal dio detalles de los detenidos, las fotos sobre el procedimiento y dijeron que la bala no salió, porque la pistola se había caído al suelo durante la discusión. Este caso ocurrió en Albardón. Jonathan Murúa, es el acusado de este hecho y fue detenido junto a su novia. Se los acusa de amenazas coactivas y portación ilegal de arma de fuego.

Según el relato policial, el hecho ocurrió minutos después de las 00, de este 14 de octubre. Un joven de 18 año comentó que el detenido, Murua, le había apoyado el arma en la frente, le había gatillado dos veces y la bala no salió. Esto, durante una discusión que involucró a varias personas.

Al parecer, uno de los acompañantes de Murua, llegó al lugar del hecho exhibiendo un arma y efectuando dos disparos al aire. Acto seguido, el arma se cayó al suelo y fue recogida por Murua, que posteriormente la apoyó en la frente del denunciante y gatilló, en dos oportunidades. Esta versión, podría ser confirmada, pues al revisar el arma, Criminalística, encuentró una vaina servida que quedó cruzada en la recámara. Es por esto que, la última bala del cargador no fue detonada y no hubo un crimen. Este golpe podría haber sido la razón por la que la bala no salió.

Luego de la denuncia se procedió a la búsqueda de Murúa, que se había escapado del lugar del hecho. Mientras procedían a la detención del hombre, vieron que en un auto Chevrolet corsa Gris dominio FXM 587, salía de la casa de Murua, una mujer que se estaba dando a la fuga. Se trata de Yanina del Valle Quiroga, novia del detenido, quien llevaba consigo el arma con la que se efectuaron los disparos al aire y la intimidación a la víctima.

Posteriormente, se puso en conocimiento del ayudante Fiscal en turno, quien se hizo presente en el lugar, ordenando las medidas de rigor, e iniciando el procedimiento especial de Flagrancia. Y, se secuestró una pistola calibre 22, larga, marca Bersa, una bala calibre 22 larga, una vaina servida calibre 22 larga y un auto Chevrolet Corsa Gris.