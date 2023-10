El menor que chocó a Lucía corría una picada frente a frente con una camioneta

Actualmente la provincia de San Juan sigue conmocionada por la repentina muerte de Lucía Rubiño, la chica de 16 años que murió luego de ser atropellada. En el marco de la investigación las autoridades tuvieron acceso a distintos videos, los cuáles demostraron que el único detenido efectivamente estaba corriendo una peligrosa picada cuando arrolló a la víctima. Lo más peligroso de todo, era que estaba conduciendo a altas velocidades frente a frente con una camioneta.

María Julia Camus, jueza del Segundo Juzgado de Menores, habló con el móvil de Canal 13 acerca de este lamentable hecho. En ese marco la magistrada contó que los vecinos del barrio Profesional colaboraron mucho con ellos, por ejemplo entregando las filmaciones de sus cámaras de seguridad las cuáles fueron muy clarificadoras.

'Agradecemos a la gente del barrio que ha colaborado, han dado sus declaraciones y nos han dado todas las filmaciones necesarias. Estamos en una etapa de investigación donde tenemos que tomar la declaración indagatoria del imputado y decidir si esta persona menor de edad continúa detenida o si recupera su libertad. Si consideráramos que es un delito cuya pena privativa de la libertad excede los 5 años, podemos determinar su alojamiento y detención por 60 días en el Nazario Benavidez', expresó.

Se sabe que en al menos una de las grabaciones, que no es la que trascendió en varios medios de comunicación, se pudo acreditar la carrera ilegal. Un detalle no menor es que el detenido, que conducía un Renault Sandero, no estaba disputando la picada a la par de la Toyota Hilux que guiaba un mayor de edad. Ambos estaban avanzando frente a frente y fue para evitar la colisión que el automovilista habría maniobrado para segundos después arrollar a Lucía.

En ese marco las autoridades han realizado diferentes procedimientos que servirán como pruebas para aclarar la situación. Entre ellos se encuentra el examen toxicológico que se le debía realizar al conductor, al cual sus padres se opusieron. Directamente tuvo que intervenir una defensora de menores para que el test pudiera ser efectuado al conductor.

'El examen toxicológico en el caso de los menores no podemos tomarles inmediatamente esa muestra, sin el consentimiento de los padres. Si hay una negativa de la familia, tenemos que pedir el consentimiento del asesor. Finalmente ya hemos hecho el análisis, es todo lo que puedo decir', manifestó.

Un dato no menor es que quien guiaba el Renault Sandero, tenía licencia para conducir y la documentación del vehículo en orden. Este muchacho, que todo indicaría que tiene 17 años de edad, a pesar de ser menor puede ser considerado responsable penalmente por cometer este homicidio según lo que afirmó la jueza.

'La Ley 22.278 en su artículo 1 habla de un régimen especial para los menores de 16 años, indicando que no tienen responsabilidad penal cometan el delito que cometan. Un chico de 15 años puede matar a alguien y no tiene responsabilidad penal, entre los 16 y los 18 años para delitos que tengan una pena privativa de la libertad de más de 2 años que sería este el caso, si tienen responsabilidad penal por lo que se les puede imponer una medida socio educativa durante 1 año o hasta que cumpla 18 años. Esa medida tutelar puede ser la detención en un lugar de alojamiento especializado', explicó.