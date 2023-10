Millones, tapados de piel y un arma: crece el misterio por la muerte en Rawson

Con el paso de las horas se van conociendo más detalles acerca del confuso y misterioso hallazgo del cadáver de un hombre en Rawson. Recientemente se supo que, además de los casi 20 millones de pesos argentinos, este sujeto tenía a su alrededor tapados de piel y un arma falsa.

Francisco Micheltorena, fiscal a cargo de la investigación del caso, contó ante el móvil de Canal 13 algunos detalles que todavía se desconocían sobre la muerte de Federico Arrebola Giménez de 76 años de edad. Por ejemplo, contó que se encontraron otros elementos más allá de los dólares y pesos argentinos.

'No hemos podido contactar a ningún familiar, solamente hay testimonios de los vecinos que lo conocían y lo veían pasar por la zona. Decían que vendía dulce y que no pedía dinero. Se detectó que tenía una pensión que era de España. No se advierte la ocurrencia de ningún delito, si queda en investigación la procedencia del dinero y algunos objetos que han sido habidos en el lugar que llamaron la atención. En el caso que no sean de mi competencia serán remitidos a la UFI que le corresponda', expresó.

En el lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Arrebola Giménez habían documentación de varios vehículos, un arma de juguete, tapados de piel, módems y otros artefactos electrónicos. Además se descubrió que no tenía ningún tipo de suministro eléctrico, que tenía una conexión clandestina al servicio de agua potable y que dormía en la parte trasera de un furgón sin ruedas.

'Se ha determinado a través de la autopsia que fue una muerte por causas naturales. El dinero no fue encontrado en la primera ocasión. La primera de las actuaciones se dio en horas de la noche y se suspendió para continuar con la luz del día. Recién en ese momento ingresamos con testigos, Criminalística y el resto del personal policial. Se comenzó la revisión del lugar, donde no hay ningún tipo de construcción, es una zona de campo lleno de cajones, hay dos autos viejos que en uno de ellos vivía el difunto. Un lugar realmente atípico', describió.