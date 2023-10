Reincidente que se metió junto a otros 3 a robar en una casa irá al Penal

Un hombre reincidente en el delito fue condenado a 6 años de prisión efectiva este miércoles. Se trata de Lucas Iván Sánchez López, quien cumplirá con su pena en el Servicio Penitenciario Provincial por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, tras un episodio de inseguridad que lo tuvo como protagonista el día 16 de octubre cuando junto a otros 3 cómplices entraron a robar a una vivienda del Barrio Residencial Chacabuco, Capital. El sujeto fue atrapado por la Policía a 1 cuadra y media del lugar del robo, según informaron fuentes judiciales.

Según precisó la fuente judicial, Sánchez cumplía con una de 3 años en condicional, pero al ser atrapado en este nuevo delito y aceptar su culpabilidad en el marco de un juicio abreviado, la pena de 3 años de prisión efectiva se unificó a la anterior y se hizo de 6 años, los cuales deberá cumplir en el Penal.

En cuanto a otro cómplice que fue atrapado junto a Sánchez esa tarde, Axel Nahuel Tejada, no acordó con el Ministerio Público Fiscal, por lo que decidió ir a juicio, el cual se llevará a cabo el 27 de octubre. Mientras tanto, estará preso de manera preventiva.

El hecho delictivo que generó esta causa se dio el 16 de octubre a las 18:30 aproximadamente. Tejada y Sánchez, más otros dos sujetos que todavía no fueron identificados, lograron ingresar a una vivienda del citado barrio de Capital. Según la denuncia, los sujetos aprovecharon que la puerta reja de la casa no tenía llave colocada o sistema de seguridad alguno, y así accedieron al patio del frente. Luego, golpearon fuertemente la puerta de madera principal de ingreso al domicilio y le torcieron el perno de la cerradura, logrando abrir la puerta e ingresando los 4 individuos al interior.

El fuerte ruido que hicieron los ladrones para ingresar a la casa hizo que el vecino, quien salió y observó cómo los 4 ingresaron y salían de la vivienda. La fuente judicial detalló que uno de ellos, trató de distraer a este hombre, y le pidió la clave de wifi para realizar un llamado por WhatsApp. Luego le pidió que le convide agua, y así le siguió solicitando otras cosas, con la intención distraerlo y evitar que llamara al 911.

Luego los 4 salieron emprendiendo la fuga hacia el oeste y doblaron por San Miguel, pero no contaron con que el vecino los siguió y a los pocos metros se encontró con un patrullero, al cual se le acercó y puso al tanto a los efectivos que patrullaban la zona. Estos siguieron a los individuos y, a una cuadra y media lograron dar con Tejada y Sánchez, mientras que los otros dos se fugaron.

Los efectivos volvieron a Saavedra y San Miguel, donde el vecino los pone al tanto de todo su accionar y que la dueña de la vivienda vulnerada se encontraba en Córdoba. Minutos más tarde se hizo presente la hija de la damnificada, quien ingresó a la casa acompañada por los uniformados y este testigo.

El informe judicial señaló: ‘La puerta se encontraba violentada y en el interior de la vivienda se encontraba una billetera con dinero suelto en la mesa, a lo cual los delincuentes no proceden en llevárselo, ya que se evidencia que luego ingresan al dormitorio principal de la vivienda, el que se encontraba revuelto y totalmente desordenado, siendo evidente que buscaban dinero en moneda extranjera, producto de una venta de un vehículo que la damnificada había realizado el día viernes pasado. El mismo se encontraba oculto en un libro, el que fuera sustraído por los delincuentes. Lamentablemente el mismo no pudo ser encontrado, llevándoselo consigo los otros dos sujetos no aprehendidos’.