La Justicia dio detalles del hallazgo del matrimonio que estaba desparecido

En la mañana de este lunes se generó una gran conmoción. Es que una pareja estaba desaparecida desde el domingo y su familia la buscaba desesperadamente. Los mismos habían comenzado a ser buscados por la Policía. Luego de que se confirmó que habían sido hallados, el fiscal Renato Roca, habló con los medios locales y dio más detalles del caso. Dijo que la causa está por ser cerrada, pues no fueron víctimas de ningún delito.

Roca dijo que el matrimonio se extravió cerca de las 17 de ayer, pues según las cámaras e seguridad, entraron y salieron del supermercado Libertad. “También se los vio dirigirse al puente de Albardón y después, sobre las 5 de la tarde se vio que retomaban viaje rumbo a la ciudad y perdieron contacto”, comentó el fiscal y comentó que gracias al programa San Juan te Busca es que dieron con ellos.

Según lo que explicaron, ingresaron por una huella rumbo a Mogna y su camioneta quedó atascada. “Se quedaron resguardados en el interior de la camioneta y con la salida del Sol salieron a pedir ayuda a la ruta. Un camionero los pudo remolcar”, agregó Roca y dijo que en no fueron víctimas de ningún delito y que no dieron aviso porque en la zona no hay señal de celular.

“Habían comprado previamente mercadería con intención de pasar el día que tenían planificado”, dijo y comentó que eso les ayudó a no tener problemas de salud durante las horas que estuvieron extraviados.