Llenó el carro en el súper, pero quiso irse sin pagar: la condenaron

Este viernes una mujer fue condenada a 3 años de prisión condicional. La causa se inició porque fue detenida cuando intentó irse sin pagar de un conocido supermercado ubicado en Santa Lucía y fue descubierta. La justicia la dejó en libertad y le prohibió el acercamiento a 200 metros del local comercial, según informaron fuentes judiciales.

El hecho se dio el pasado miércoles cerca de las 20:30 en el Átomo de Santa Lucía, cuando la mujer cargaba mercadería en su carrito. La individua, de a ratos iba guardando elementos en su mochila para después no pagarlos. Al llegar a caja, su estrategia de devolver toda la mercadería por no contar con los fondos suficientes para hacer la compra no funcionó. Fue requisada y le encontraron el insólito botín.

Sara Paola Retamar fue condenada por el delito de robo en grado de tentativa, aunque no irá a prisión, ya que su condena es condicional. Lo que la individua tenía dentro de su mochila fue un set de pela papa, dos piezas de queso, nueve sobres de jugo, una lata de atún y un pote de dulce de leche, de dos remeras.

Fue gracias al personal de seguridad que la maniobra de la mujer fue descubierta. Cuando la mujer dejó la mercadería para cumplir con lo último de su estrategia, El trabajador le pidió que abriera su mochila, y le encontraron todo lo que se llevaba sin pagar, señaló la fuente judicial.