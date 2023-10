Para la defensa del cura Bustos, la pena pedida es 'excesiva'

Este viernes la abogada defensora del sacerdote Walter Bustos dialogó con Canal 13 en el marco del nuevo juicio que tiene a su cliente en el banquillo de los acusados.

Sandra Leveque manifestó en las cámaras que la pena pedida por Fiscalía en este nuevo juicio por presunto abuso a un adolescente es "excesiva".

"Fiscalía ayer hizo su acusación ante el juez de Garantías. Por supuesto que nosotros como defensa no coincidimos ni con la calificación ni con la pretensión punitiva. Entendemos que esta pretensión punitiva es a los fines de constituir un Tribunal Colegiado para el debate oral pero también consideramos importante transitar en la etapa del debate oral por eso no hemos formulado ningún planteo a los fines de frenar el pase a esa instancia, si no por el contrario hemos ofrecido la prueba para el debate oral", dijo.

Mirá el video insertado al principio de la nota con las declaraciones de la magistrada.