No aceptó el acuerdo y va a juicio por intentar sustraer 12 chocolates de un supermercado

El caso sorprendió hace dos días cuando se conoció que un sujeto intentó escapar de un supermercado con 12 chocolates que había hurtado pero su maniobra quedó frustrada al toparse con el personal de seguridad. Tras ser detenido, trasladado a la dependencia policial y sin haber acordado una pena para no dilatar la decisión judicial, el hombre irá a juicio el 1 de noviembre.

El hecho sucedió el 22 de octubre cuando José Luis Alcucero Claveriz se encontraba dentro del supermercado "Chango Más", de calle Benavidez, en Capital. Personal de seguridad que se encontraba monitoreando las cámaras advirtió una actitud sospechosa de Alcucero, por lo que hizo un seguimiento del mismo, quien al llegar a una góndola tomó doce chocolates y los escondió dentro de un abrigo que llevaba.

Luego se dirigió a la líneas de caja, esquivó la fila para pagar, cruzó por debajo de una cintas que guía dicha fila, e ingresó a una línea de caja que no se encontraba habilitada donde fue interceptado por un empleado del supermercado, el cual le pidió que devuelva los efectos, luego de una discusión y forcejeos, Alcucero dejó los chocolates y salió corriendo hacia el interior del supermercado para no ser aprehendido, algo que no demoró demasiado porque se hizo presente personal del Comando Radioeléctrico Norte que terminó con la detención del malhechor.

Ahora y tras haber permanecido alojado en una unidad policial, el detenido bajo la carátula de “Hurto en grado de tentativa”, no aceptó el acuerdo propuesto en la audiencia e irá a juicio ante el juez y fiscal por el delito cometido.