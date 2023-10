Culpable: condenaron al traumatólogo acusado de abusar a una paciente

Este martes 3 de octubre finalmente se conoció la condena para el traumatólogo que había sido denunciado por una de sus pacientes. El juez lo encontró culpable y creyó acorde darle una pena de 6 meses de prisión en suspenso, cuando desde el Ministerio Público Fiscal habían solicitado 3 años.

Mario Panetta, fiscal a cargo de la investigación, habló con el móvil de Canal 13 desde el ingreso al palacio de Tribunales. En ese contexto manifestó que si bien ya conocen que la condena fue menor a la que ellos buscaban, todavía no conocen cuáles son los fundamentos en los que se basó el magistrado para tomar esa decisión.

'Primero que nada el juez lo condenó. Reconoció la autoría de Gordillo en el abuso sexual simple que se le endilgó. No obstante, él tomó otro criterio en cuanto a la graduación de la pena y resolvió 6 meses de pena con el mismo plazo de inhabilitación para el ejercicio de su profesión. Es la valoración que ha hecho el juez. Tiene que quedar firme, hay un plazo desde que quedamos notificados. En el transcurso de ese plazo ocurren las impugnaciones, contando a partir de la lectura de los fundamentos', expresó.

Por otro lado Verónica Recio, ayudante fiscal de Panetta, explicó que todavía desconocen si van a tomar la decisión de impugnar o no esta condena realizada por el juez.

'Nosotros habíamos solicitado una pena de 3 años, obviamente es bastante menor a los solicitado, esta dentro del rango legal que prevé el Código Penal. No está desajustada a derecho pero no es lo que hemos solicitado. Ahora haremos una valoración para ver si vamos a impugnar esa pena. De todas maneras todavía no sabemos cuáles han sido los fundamentos en los que se basó el juez. Está la condena pero ha diferido la lectura de los fundamentos de su sentencia para una fecha posterior', sentenció.