La respuesta de los jueces de San Juan a la dura crítica de Quattropani

A comienzos de esta semana el Dr. Quattropani, fiscal general de San Juan, responsabilizó a los jueces por la inseguridad que genera que personas condenadas por violación sigan libres. Por la mañana de este martes 31 de octubre, la persona que representa a todos los magistrados locales respondió asegurando que no está de acuerdo. Ella manifestó que no deberían obligar a los jueces a aplicar un criterio unificado sin permitir la diferencia de opinión.

Ana Lía Larrea, presidenta del Colegio de Magistrados, habló con el móvil de Canal 13 acerca del picante comunicado que publicó Quattropani opinando luego de que una persona se suicidara dentro de Tribunales. En ese contexto la autoridad expresó que ellos no le pueden imponer una forma de pensar a los jueces locales.

'No estamos de acuerdo con lo que ha manifestado el fiscal general. Es cierto que los jueces estamos con distintas opiniones. Hay algunos que son más pro Fiscalía que es mantener la preventiva cuando la persona ya es condenada de manera efectiva y hay otros que consideran que esta persona puede seguir en libertad. La Magistratura no le puede imponer como él quiere o pretende, una decisión transversal a todos los jueces para que apliquemos lo mismo', expresó.

Larrea detalló que algo que caracteriza a la Magistratura es que instan a que cada juez tenga su pensamiento y pueda manifestarlo. Ampliando su opinión declaró que mientras el juez aplique las normas vigentes, respete el Código Penal y la Constitución tanto nacional como provincial, está actuando de la forma adecuada.

'En este caso en particular el señor estaba con una sentencia en primera instancia. Vino al Tribunal de Impugnación donde me tocó intervenir a mi, para la revisión y el Tribunal de Impugnación confirmó la condena. Eso fue en septiembre del 2022, es decir hace un año atrás. La defensa pidió la casación y la Corte confirmó nuestro fallo en diciembre de 2022. No estaba preso el señor porque la defensa había planteado un recurso federal en busca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación', explicó.

Por último, la titular del Colegio de Magistrados de San Juan aseguró que si bien la sorprendió que Quattropani hiciera publica su opinión y no la reservara para un entorno privado, manifestó que al fiscal general le gusta aparecer en los medios de comunicación.

'La verdad que me sorprendió porque nunca lo había analizado como que pudiera ser responsabilidad del juez. Fue una sorpresa pero el Dr. Quattropani lo hace público porque él es así y trabaja así, en eso no me llama la atención. El Dr. Quattropani es una persona muy mediática', sentenció.