Mujer acusada de quemar a su ex: una junta médica determinará si es inimputable

Sandra Firmapaz, la mujer acusada de quemar a su ex.

Sobre el mediodía de este miércoles 4 de octubre finalizó la esperada audiencia de formalización por la mujer acusada de quemar a su ex esposo. En ese marco, el magistrado determinó que primordialmente una junta médica interdisciplinaria se encargue de determinar si la mujer es imputable o no.

Gustavo De la Fuente, abogado defensor, habló con el móvil de Canal 13 instantes después de que concluyera la audiencia. Desde el interior del palacio de Tribunales el letrado señaló que durante 60 días, profesionales en psicología y psiquiatría tratarán de determinar el estado de la salud mental de Sandra Firmapaz.

'Estamos conformes tanto con lo que pidió Fiscalía como con lo que determinó el juez. Principalmente determinar si en el momento del hecho ella pudo comprender o no la criminalidad del acto y si es una persona capaz de entender cuál es la imputación que se le realiza. Una vez resuelta esa situación nos sentaremos a ver si hubo culpabilidad de parte de ella o no. 2 meses es el plazo que le ha otorgado el juez para que la junta entregue todos los informes para ver si es formalizado o no la investigación', expresó.

Además de tomar esta determinación el juez, el Dr. Javier Figuerola, decidió que Firmapaz quedara en libertad. Debido a esto la mujer podrá regresar a la vivienda que comparte con sus hijas, donde deberá continuar con el tratamiento que le indicaron.

'Ella quedó en libertad, va a volver a su domicilio con el compromiso de ponerse a derecho. Va a permanecer tanto en tratamiento personal con su psicólogo y psiquiatra como con los profesionales del gabinete. Ella va a vivir en su domicilio todo este tiempo', sentenció.