Aseguran que Turcumán sigue manejando pese a tenerlo prohibido: las imágenes

Este jueves, en horas del mediodía, familiares de Nasser Picón filmaron al empresario Bernardo Turcumán en una de sus estaciones de servicios, la Shell ubicada en la entrada de Caucete, en Ruta 20 y calle Alem. Aseguran que el hombre continúa conduciendo pese a que el pasado martes la jueza Celia Maldonado decidió quitarle la licencia por el plazo de un año, mientras se investiga su responsabilidad en la muerte del joven nuevejulino que vivía en Caucete.

En las imágenes tomadas desde el interior de un vehículo se puede observar a Turcumán al lado de una camioneta Volkswagen Amarok con la puerta del conductor abierta, mientras quien filma dice: "pero él no puede andar, sabe que no puede manejar". Mientras que en otro video, se ve que una familiar de Nasser mientras camina graba cuando se va un Citroën C4 Cactus en el que supuestamente iba manejando el acusado y dice: "Viejo de mie... que no puede manejar".

Acto seguido, la mujer se acerca a un policía, aparentemente encargado de custodiar que Turcumán no maneje y le expresa: "¿Sabías vos que no puede manejar ese hombre? ¿Sabías vos?". Según ella, el efectivo le contestó que no sabía que el hombre no debe manejar e incluso le dijo desconocer cómo es fisicamente para poder controlarlo. "La Policía nos trata mal a nosotros cada vez que hacemos una marcha o pedimos justicia pegando panfletos", aseguró su familiar.

Cabe recordar que, familiares y amigos de Nasser habían celebrado ante Canal 13 San Juan la medida de coerción, a su vez que aprovecharon a renovar el pedido de justicia por la muerte del joven. La decisión de la jueza se dio por el pedido que había hecho el abogado de la familia de la víctima. Picón y el empresario circulaban por la banquina de Ruta 20, aunque todavía los peritos no determinan si el acusado conducía a gran velocidad cuando embistió al muchacho.