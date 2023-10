Estaba drogado, buscó a sus hijos y acuchilló a su ex, pero no irá a prisión

Un individuo fue sentenciado a seis meses de prisión condicional, evitando así su encarcelamiento, por apuñalar a su expareja mientras intentaba llevarse a sus hijos en medio de su consumo de drogas.

De acuerdo con fuentes judiciales, Leonardo Javier Levis y su expareja compartían dos hijos antes de separarse debido a los repetidos episodios de violencia que incluyeron hostigamiento y amenazas. Tras la separación, los niños quedaron bajo la custodia de la madre.

El incidente tuvo lugar el 23 de octubre del 2022. En ese momento, la denunciante se encontraba en su casa con sus hijos, cuando Levis llegó en su automóvil y se estacionó frente a la puerta. Los niños comenzaron a llorar y expresaron su negativa a irse con él. Uno de los pequeños se acercó al automóvil después de que su padre lo llamara y lo sorprendió consumiendo cocaína en el interior del vehículo.

La madre impidió que Levis se llevara a los niños y le solicitó pañales y leche. Su respuesta fue insultante: "Vigilanta, siempre pedís cosas y vos cobrás la Asignación y no les comprás nada". La mujer no se quedó callada y respondió: "Más vigilante que vos no hay nadie, no me faltés el respeto".

En ese tenso momento, Levis extrajo un cuchillo tipo Tramontina de su cintura y lastimó el brazo derecho de la mujer. Posteriormente, se produjo un forcejeo y él huyó rápidamente del lugar. Coincidentemente, en ese momento pasaba una patrulla policial, la mujer los llamó, y los agentes lo persiguieron y detuvieron.

El juicio abreviado culminó con la condena de Levis a seis meses de prisión condicional, lo que significa que no cumplirá una pena en prisión, pero deberá cumplir con ciertas condiciones legales y restricciones.