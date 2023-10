Crimen en Pocito: una cámara mostró a 4 personas en la balacera

Este 6 de octubre comenzó con un asesinato en San Juan, precisamente en el departamento Pocito. Por un enfrentamiento de bandas un joven de 18 años recibió un disparo y murió en la vía pública. En ese contexto un muchacho de la misma edad fue detenido y se encontraron tanto balas como armas de fuego en un allanamiento. Ahora las autoridades accedieron a las imágenes de cámaras donde se ven a 4 personas participando del conflicto.

Adrián Riveros, fiscal a cargo de la investigación, contó ante el móvil de Canal 13 cuáles son las novedades más recientes acerca del asesinato que ocurrió alrededor de las 00:30 de este viernes. En ese sentido reveló que todavía no han podido determinar cuántas personas habían en esta casa del barrio Teresa de Calcuta que allanaron.

'Se han secuestrado las imágenes que tomaron distintas cámaras de seguridad que muestran que hubieron 4 personas, una de ellas fue la que falleció. En el interior de la vivienda existía la posibilidad de más personas en virtud de las armas de fuego utilizadas. Vamos a esperar los dictámenes periciales que determinan si son hábiles para el disparo y si hay alguna compatible con el proyectil que se pueda extraer del cuerpo de la víctima, en virtud de que no hay un orificio de salida', expresó.

Por último, Riveros contó que fue muy difícil tener declaraciones testimoniales ya que los vecinos no quisieron colaborar con ellos. De esta manera no se pudieron obtener muchos datos precisos del conflicto en si, el cual había comenzado horas antes del fatal desenlace.

'Todavía no se ha podido determinar cuántas personas habían dentro de la casa. Los testigos no han prestado tanta colaboración, es una zona hostil. Debido a esto no podemos señalar cuántas personas habían en el interior. En principio el enfrentamiento comenzó el jueves por la tarde, el hecho se produjo a las 00:30 de este viernes', sentenció.