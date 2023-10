Crimen de Juani Martínez: ‘No me quedó otra que defenderme y les disparé’

Menos de 72 horas después de que Juan Ignacio Martínez Tejada resultara asesinado por un disparo en un enfrentamiento, se llevó a cabo la audiencia de formalización por el crimen del joven de 18 años. Los dos acusados de este homicidio estuvieron en el banquillo de los acusados, y Walter Agustín Barahona, también de 18 años declaró: ‘No me quedó otra que defenderme y les disparé’

Tras realizarse la presentación de pruebas recolectadas en la escena del crimen, y en los posteriores allanamientos por parte del Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal Adrián Riveros, el juez Matías Parrón les dio la posibilidad a los acusados de prestar declaración para dar su versión de los hechos. Aconsejado por su abogado defensor, Braian Esequiel Guajardo, un joven de 24 años se abstuvo de hacerlo, pero Barahona, quien fue el primer detenido, a solo horas de que Juani Martínez falleciera violetamente y en el acto tras recibir un disparo en el pecho.

‘En ese momento yo estaba sentado en el tanque, en la parte dentro de la casa, y veo que pasan unas motos y se frenan unos chicos y entran a tirotearme. En ese momento yo agarro las armas y no me quedó otra que defenderme y les disparé’, relató el joven. Luego añadió que disparó en su defensa 'porque no le quedó otra'.

El hecho:

En la madrugada del viernes 6 de octubre, apenas pasadas las 00:30, se dio un enfrentamiento entre dos bandos en el interior del Barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. En la balacera, Juan Ignacio Martínez Tejada de 18 años murió en el acto al recibir un disparo en el pecho.

La Policía y el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes en la escena del crimen tomaron pruebas, y luego de un allanamiento en la casa donde se inició la balacera, detuvieron Walter Agustín Barahona de 18 años, acusado de homicidio doloso por la muerte del joven.

Luego la Policía realizó seis allanamientos en vivienda del Barrio La Estación, Villa 17 de agosto y Barrio Valle Grande, donde fueron detenidos el padre y la novia de uno de los sospechosos identificado como Braian Esequiel Guajardo de 24 años. Se trata de un albañil que no era buscado por la Justicia por el crimen del joven, y que no fue localizado.

Además de estas detenciones, en estos operativos secuestraron celulares, cartuchos de escopeta y dos motos. Del proceso judicial participó el Grupo GERAS, personal de la Brigada Sur y la Motorizada de la zona.

En las primeras horas del sábado 7 de octubre Guajardo se entregó. Tras ser intensamente buscado desde el comienzo de la investigación, el joven albañil decidió ponerse a disposición de la Justicia quedando en calidad de detenido en la Comisaría 35º.