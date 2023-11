Este es el hombre que buscan en Sarmiento por torturar a su ex

En las últimas horas comenzaron a darse a conocer fotos del acusado de violentar a su pareja en el departamento Sarmiento. Muchas personas lo calificaron como psicópata, debido a su estilo de ataque. Según los datos, este hombre la mantuvo encerrada y amenaza, además la torturó a golpes, hasta le pegó con un piedra y la sometió sexualmente. Si bien llevaron a cabo diversos allanamientos, por el momento sigue prófugo.

Fuentes del caso detallaron en el medio Tiempo de San Juan, que es una persona peligrosa. Se trata de Emanuel Antonio Días y tiene 25 años. El juez de garantías Federico Rodríguez pidió su detención. El caso es investigado por el fiscal Juan Manuel Gálvez.

Cabe decir que este hombre ya había zafado de una condena, ya que la chica lo había denunciado por violencia de género, pero al no tener antecedentes, quedó libre. Tras ello, en vez de mantener distancia, volvió a agredir a la joven pero esta vez con mayor salvajismo. En plena calle hizo una escena de celos frente a sus amigos, la tomó de los cabellos, la golpeó y la atacó a cuchillazos. De acuerdo con la denuncia, le dijo: “Si vos no estás conmigo, no vas a estar con nadie”.

Luego de ese ataque, la llevó a la casa de la madre, quien la llevó a un centro de asistencia medica. En ese lugar, él la obligó a mentir y que dijera que ladrones la habían golpeado. Pese a que la fiscal Daniela Pringles inició investigaciones ante la sospecha de que la joven había sido a agredida por Días, la causa no pudo avanzar porque la chica no quiso denunciarlo.

Cuando salió de emergencias, él la volvió a amenazar y acosar. El pasado sábado ella radicó una denuncia, donde relató las atrocidades que le hizo vivir. La joven detalló que durante una semana la tuvo encerrada, la golpeaba y la violó. Además aludió a que él es adicto a las drogas y le indicaba que gozaba viéndola sufrir y que le decía: “es excitante el olor a sangre”.