Imputados por robo de combustible: la defensa apuntó contra la estación de servicio

Estos son los ex playeros imputados por el supuesto robo de combustible por $5 millones.

Este viernes, el ex empleado de Turismo y los seis ex playeros acusados de robar combustible por $5 millones, estuvieron en el banquillo de los acusados. El juez Gabriel Meglioli los imputó y resolvió 10 meses de investigación. A la salida de la audiencia, el abogado defensor de los ex empleados de la estación de servicio habló con la prensa, señalando que lo hacían porque recibían órdenes.

'Dijeron que tienen material fílmico, pero por supuesto que nosotros también, a partir de ahora, que nos vamos a hacer cargo de este caso, vamos a demostrar cuales son los elementos que van a acreditar que ellos no han cometido ningún delito, y que lo único que está haciendo la estación de servicio es despedir a empleados con más de 20 años de prestación de servicio, sin indemnización y diciéndole al Estado que le debe $5 millones, pero a su vez no le paga a los empleados los más de 40 a 50 millones que tendría que pagarles', sostuvo De la Fuente.

El abogado señaló que en el trascurso de la investigación penal preparatoria señalaran con pruebas quienes fueron los que autorizaron a hacer las cosas como se hicieron. El profesional aseguró que demostrará la inocencia de sus defendidos a través de una testimonial.