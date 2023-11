Imputaron al empleado de turismo y a los 6 playeros sospechados de cometer fraude por $5 millones

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria por el caso de fraude por $5 millones que tiene en la mira al ex empleado de Turismo, Matías López y 6 playeros. El juez de Garantías Gabriel Meglioli decidió que la investigación sea de 10 meses, que los acusados sean imputados y que esperen en libertad.

Lo que ahora investiga el Ministerio Público Fiscal, en la figura de Renato Roca y Maximiliano Gerarduzzi, son las maniobras que consistían en facturar combustible a la cuenta del Ministerio de Turismo, pero en realidad, darle otro destino a la nafta. Fiscalía señaló que López arreglaba con los trabajadores de la YPF ubicada en Ignacio de la Roza y Salta, al momento de la carga.

Los ahora ex empleados de la estación de servicio son: Walter Rojas Enrique, Hugo Alberto Pérez, José Gabriel Cabrera, Leandro Adrián Menéndez, Claudio Alejandro Díaz y Gabriel Antonio Rosales Tulián.

La situación de cada playero es distinta, puestos que a este ex empleado de Turismo le cargaron en diferentes cantidades. Por lo cual, algunos tienen cuatro y otros siete hechos. En total fueron 36 los casos de fraude.

Si bien López y los ex empleados de la estación de servicio estarán en libertad en el proceso de investigación, deben cumplir con medidas coercitivas como no entorpecer la investigación y no salir de la provincia sin la debida autorización.

En cuanto a los vehículos en los que el ex empleado de Turismo cargó nafta de forma fraudulenta, están un Volkswagen Polo (50 litros, mientras que le habían hecho cupón por 80 litros), un Renault Express perteneciente a la cartera de Turismo, al cual le cargaron $21.000. Además, le cargó $3.500 a un Toyota Corolla, pero le sacaron un cupón por 17.000 por 60 litros.