El ladrón que fue asesinado por el abuelo, tenía un arma de fuego

Un jubilado del departamento Ullum, mató de una puñalada a un delincuente que se coló en su vivienda durante la madrugada de este martes 14 de noviembre. A partir de ese momento las autoridades se involucraron para tratar de esclarecer todas las aristas del caso. En ese contexto revisaron las pertenencias del difunto, encontrando un arma de fuego.

Dr. Adrián Riveros, fiscal a cargo de la investigación, contó ante el móvil de Canal 13 cómo fueron avanzando las actuaciones hasta el momento. Acerca de esto la autoridad señaló que cuando llegaron al lugar encontraron el cuerpo sin vida del intruso, el cual tenía en su poder una mochila.

'Es una zona rural donde hay una finca donde vive sola esta persona de 73 años de edad. Él es oriundo de Ullum, es una persona separada y sus hijos ya son mayores de edad. La persona fallecida fue revisada por el personal policial y de su mochila se pudo extraer un arma de fuego de calibre 22 largo. No descartamos la participación de otras personas, estamos tratando de esclarecer esta situación. El difunto quedó en el límite del callejón de salida de la finca', expresó.

Luego de haber atacado al malviviente, este hombre llamado Carlos Ginestar se trasladó por sus propios medios hasta la comisaría 15ta para contar lo ocurrido. Ahí fue que las autoridades tomaron conocimiento sobre la situación, por lo que procedieron a detener al jubilado mientras investigaban la escena del crimen.

'Es una manifestación espontánea lo que él hizo, no se le tomó declaración porque tiene que ser ante un juez. Él manifestó a viva voz que él estaba durmiendo, que ingresó una persona por la ventana, que él lo atacó pero no sabía en que parte del cuerpo por la oscuridad de la casa. Intentó huir pero cayó al piso mientras él tomó su vehículo y se fue rápidamente hasta la comisaría porque no tiene teléfono. Nosotros decidimos detenerlo y vamos a determinar las circunstancias del caso siguiendo las pruebas que vayamos colectando', sentenció.