Condenan a un hombre que golpeaba a su hijastra de 4 años, pero no irá a prisión

Este jueves se dio a conocer el caso de un hombre que fue condenado a una pena de 6 meses de prisión condicional, por resultar autor materialmente responsable por los delitos de lesiones leves, contra una nena de 4 años, que es la hija de su pareja. Esto, luego de un Juicio Abreviado. Debido a esta condena, el hombre no permanecerá tras las rejas.

Este hombre comenzó a ser investigado luego de que, en agosto de 2023, docentes de una escuela denunciaran que una alumna de 4 años presentaba golpes en una de sus piernas y que confesara que esto era habitual en su hogar. Y que, quién le propinaba esos golpes era el novio de su mamá.

Según el informe de la Justicia, la niña vivía con su madre y sus tres hermanos, en Santa Lucía. Con ellos también compartía techo Miguel Ángel Agüero, el novio de la madre. Según lo que se supo, Agüero agredía física y verbalmente a la menor ante diferentes situaciones cotidianas.

Dijeron que la golpeaba con la hebilla del cinto, la pateaba y la encerraba en su habitación durante largas horas. Estas agresiones físicas eran en sus piernas, en su boca, en su espalda y en sus hombros, entre otros lugares.

Este calvario llegó a su fin cuando la nena le contó a su seño del jardín, que le dolía su pierna y le dijo: "el novio de mi mamá me ha pegado con el cinto, siempre me pega, me deja encerrada y acostada en la habitación en penitencia". Esto encendió la alarma en la escuela, las maestras activaron el protocolo y denunciaron. Luego de esto intervino la UFI Cavig y dieron intervención al 102, quien a través de los médicos pudo constatar la versión de la nena.