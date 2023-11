Condenaron a 2 años de prisión y 5 de inhabilitación a ex jefe de Ecogas, por la muerte de Melina

El ingeniero chileno, Mauricio Ojeda, exjefe de inspectores de la firma Ecogas, fue condenado por haber aprobado el uso en la cocina de un flexible no permitido por normas de seguridad. Tal como se preveía, el juicio por la muerte de Melina Romero, en noviembre del año pasado, finalizó, luego de que se llegara a un acuerdo con el Juez de Garantía Juan Gabriel Meglioli. Así, luego de un juicio abreviado recibió la sentencia de 2 años de prisión condicional y 5 años de inhabilitación por el delito de homicidio culposo. Es decir, que se cometió sin intención.

Hace unos días, se había informado que el próximo 27 de noviembre se iba a realizar la audiencia de 'control de acusación' y que en esa audiencia el fiscal Riveros iba a presentar el cierre de la investigación. Sin embargo, todo terminó antes de lo previsto, pues se llegó a un acuerdo.

De esta manera, Ojeda no podrá ejercer su profesión durante 5 años y a la vez no podrá cometer ningún otro delito, sino pasará a cumplir su pena de manera efectiva. Este ingeniero fue condenado porque no revisó u omitió que el flexible de la conexión de gas a la cocina no era el que correspondía. Y, este elemento fue el detonante de la explosión que terminó con la vida de mujer de 39 años.

La investigación

Luego de la muerte de Melina, la Policía detectó que hubo una fuga en un flexible de la cocina, no permitido en las normas establecidas en el Código Nacional de Gas. Además, en las inspecciones que se realizaron en el edificio se constató que en tres departamentos de ese consorcio (que tiene 10 en total) se había usado el mismo flexible en la cocina a gas y que su habilitación también había sido autorizada por Ojeda. Es por esto, que el hombre quedó en la mira de la justicia.