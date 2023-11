Un infierno: el acusado de rociarle nafta a su ex, la abusó el día anterior

A comienzos de esta semana una sanjuanina denunció que su ex pareja la roció con nafta, con intenciones de quemarla viva. Afortunadamente ella pudo encerrarse en su habitación para evitarlo. Sin embargo, las autoridades señalaron que este no fue un caso aislado sino que él ya la había agredido en varias ocasiones e incluso el día anterior la había abusado sexualmente.

Eduardo Martínez, fiscal a cargo de la investigación, habló desde Tribunales con el móvil de Canal 13 luego de que finalizara la audiencia donde se le ordenó cumplir con 8 meses de prisión preventiva al acusado. Desde ese lugar, la autoridad relató el infierno que ha tenido que vivir la denunciante durante su relación con Pablo Roberto Badilla.

'Se habría dado en un contexto de celos, él comenzó un reclamo y ella manifestó que quería cortar la relación por que ya estaba harta de toda esta situación. Esto eclosionó en un momento donde él actuó de manera sumamente violenta. Esto está precedido por otros hechos de violencia, incluso el día anterior había abusado sexualmente de ella. Tanto ella como sus hijos también nos han relatado situaciones donde la ha lesionado', expresó.

Debido a esta situación la carátula que se le ha puesto al caso es Abuso sexual con acceso carnal en concurso real con un Intento de Femicidio. Cabe destacar que todavía la víctima no ha podido dar una declaración forma, ya que todavía esta muy shockeada por la situación, por lo que deberán esperar más tiempo para entrevistarla.

'El día del hecho nos constituimos en el lugar y secuestramos elementos vinculados más que nada a la nafta. Había mucho olor a nafta en la ropa de ella, en las sábanas y en toallas. Encontramos el bidón dentro de un auto. Todo eso está en el laboratorio forense. Se ha pedido a la sección Rastros que verifique si la suela de las zapatillas del imputado con los rastros de barro que habían en la puerta de la habitación donde la mujer se escondía. Dejó huellas marcadas en el piso por la misma grasitud de la nafta', sentenció.