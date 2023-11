Inhabilitado: esa será la pena para el policía que dejó salir a un preso a cambio de un asado

El juez Rodolfo Figuerola este jueves condenó a 1 año de prisión condicional al policía que dejó salir a un preso a cambio de un asado y además lo inhabilitó por 3 años para ejercer cargos públicos. Kevin Joel Agüero (33) recibió el castigo por haber ayudado a un reo con detención domiciliaria a salir de la casa para ir a ver a su novia. Lo investigaron el fiscal Francisco Pizarro y sus colaboradores, Ignacio Domínguez y Facundo Romero, de la UFI de Delitos Especiales.

Para ellos, el juicio no hizo más que confirmar la sospecha inicial de que Agüero dejó salir a Jorge Rosellot (27) un rato antes de que su guardia finalizara a las 22 del 10 de octubre de 2022. Quien avisó de la anomalía fue el agente Fernando Neira, quien lo había relevado. Según Fiscalía, el acusado le dijo que no había ninguna novedad, pero luego Neira se percató que Rosellot no estaba en su casa y comenzó un largo cruce de mensajes con Agüero para que lo hiciera volver.

Para los investigadores, Agüero aquella noche le rogó a Neira que no diera la novedad a sus superiores, comprometiéndose a llevar al preso Jorge Rosellot de vuelta a su casa en la Villa Carmona, Chimbas, cosa que hizo en persona minutos antes de las 7 de la mañana del otro día, 11 de octubre, cuando lo llevó en su auto. Para Neira la situación no dio para más a las 3 de aquel 11 de octubre, cuando la avisó al oficial de servicio y todo quedó al descubierto.

Rosellot había sido condenado por daño agravado y lesiones agravadas por el vínculo, pero le dieron prisión domiciliaria por problemas de salud. Según Fiscalía, la pericia telefónica, con el geoposicionamiento de su teléfono, reveló que no estuvo en su casa aquella noche y que mintió (pidieron investigarlo por falso testimonio) cuando dijo que se fue de su casa a las 22:30 (durante la guardia de Neira), por el estado en que dijo estar (drogado y ebrio).

Es decir, no hubiera avanzado tantos kilómetros durante el tiempo que dijo haber consumido para llegar a pie hasta la casa de su novia en Marquesado, Rivadavia. Los testimonios de otros policías y hasta el de la madre de Rosellot fueron otras pruebas que invocaron en Fiscalía para pedir que Agüero sea condenado a 1 año de prisión en suspenso (sin encierro efectivo) y 4 años de "inhabilitación absoluta" para ejercer cargos públicos. La adhesión del juez fue parcial.