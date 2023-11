La niña que pidió suprimir el apellido de su padre esta en condiciones de ser adoptada

Tras conocerse un caso inusual en San Juan, el Dr. Gustavo Almirón, Juez de Familia de Segunda Nominación, brindó declaraciones en Cien por Hora. Esto se debe a que fue el responsable de aprobar la solicitud de una niña de 14 años que pidió la eliminación de su apellido paterno debido al abuso sufrido por su progenitor.

La modificación de apellido es una medida excepcional, no siendo algo común. Sin embargo, existe base legal para llevar a cabo este tipo de cambios. Según explicó el Juez Almirón, "no se trata de una cuestión de moda o preferencia. En este caso particular, se detectó una necesidad urgente por parte de la menor, ya que había sido víctima de abuso por parte de su padre y había perdido a su madre".

El abogado también mencionó que "llevar el apellido paterno constituía una carga para ella, y el equipo interdisciplinario trabajó con la joven para comprender su situación. Por lo tanto, se procedió a la supresión de su apellido paterno". Además, destacó que, aunque el padre está condenado, la joven había manifestado su necesidad de realizar el cambio.

De esta manera, el juez Almirón revocó la patria potestad y ahora la niña está en condiciones de ser adoptada. Actualmente, se encuentra bajo el cuidado de la Dirección de la Niñez. Aunque la adopción de niños de esa edad no es común, el juez señaló que siempre existe la posibilidad.

A pesar de que este caso fue extraordinario en la justicia de San Juan, el juez señaló que existen antecedentes a nivel nacional y que es la primera vez que se lleva a cabo un cambio de este tipo la provincia.