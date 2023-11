Violencia, celos y droga, los indicios que anticiparon el horror en Rawson

En la mañana de este jueves San Juan se conmovió con el múltiple intento de homicidio en Rawson. Con el trascurrir de las horas fueron saliendo a la luz distintas conductas que tenía José Luis Miranda con su ex pareja, a la que terminó disparando al igual que a sus hijos de 4 y 9 años. Estas actitudes, fueron indicios que anticiparon un episodio de horror según la declaración a la Justicia de Julieta Herrera, la denunciante y de su hermana a Diario 13.

Luego de quedar fuera de peligro y todavía en shock por el horror que le tocó vivir, la ex pareja contó en su declaración a la Justicia que había solicitado una orden de restricción porque su ex pareja tenía conductas violentas. Víctima y victimario mantuvieron una relación de aproximadamente 15 años, de los cuales 8 de ellos convivieron.

Miranda era muy celoso y controlador, según detalló la mujer. La separación llegó en agosto de este año. Fue la denunciante quien le pidió la separación y que se fuera del departamento en el que convivían porque le descubrió una infidelidad. El individuo comenzó a llevarse sus cosas de a poco, y a mediados de octubre solicitó las medidas de restricción en la Comisaria 25º porque el hostigamiento fue creciendo. Hasta este jueves en la madrugada donde se dio el horror, no había sido notificada de que estuviera en vigencia lo que solicitó.

Otros indicios fueron revelados por la familia de la víctima en la puerta del Hospital Rawson a Diario 13. Mientras esperaban por buenas noticias del estado de salud de los pequeños y Julieta, Micaela, su hermana, contó que ella hacía 6 meses que se había separado y que ahí comenzó a ser víctima de violencia. ‘Nunca pensamos que sería capaz de esto, menos con sus hijos’

Además, contó que tras esa separación, ella se quedó en la vivienda que los 4 compartían y fue luego de esa decisión, que la vida de Julieta se volvió un infierno. ‘La amenazaba todo el tiempo, pero nunca habíamos presenciado ningún hecho violento. Hace unas semanas entró a la casa y le quitó el celular a mi hermana. Ahí fue cuando ella hizo una exposición, pero algo tan grave nunca vivimos’, dijo y comentó que ellos nunca imaginaron este desenlace, pues tenían una ‘buena relación con él’.

‘Nosotros lo conocemos de toda la vida, pero desde hace 6 meses él cambió repentinamente. Estamos en shock. Él trabaja creo que de presentiste, porque cuando se separaron dejó hasta el trabajo. Fueron meses en los que pasamos muchas cosas y nadie entendía nada. Creemos que hasta estaba metido en la droga’, agregó Micaela y dijo que, tras la exposición policial, Miranda no podía acercarse a Julieta.

‘Era muy raro que los llamara –a los hijos- y mi sobrino más grande no quería verlo seguido, no quería compartir tiempo con él. El Más chiquito tiene autismo y es como que no entiende mucho de lo que pasaba’, añadió y comentó que su hermana está a punto de recibirse de maestra de grado.

‘Él la amenazaba y siempre le decía que iba escracharla y que le iba a arruinar la carrera. Ella siempre decía que tenía miedo que él se matara, pero nunca que fuera capaz de una maldad hacia ella y menos a los niños. Realmente estamos muy triste’, agregó y dijo que desde la familia de este hombre no recibieron ninguna llamada, pues no tenían mucho vínculo.