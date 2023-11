Baleó a sus hijos y a su ex: ¿el consumo de drogas podría hacerlo zafar de prisión?

Por la madrugada del pasado jueves 23 de noviembre, se produjo un intento de asesinato múltiple, el cual conmocionó a todo San Juan. Se trata de un hombre que baleó a su ex pareja y a sus dos hijos menores de edad para luego intentar quitarse la vida. Este sujeto presuntamente habría estado bajo los efectos de una sustancia ilícita. Sin embargo, una importante autoridad local aclaró que esto no puede funcionar ni como agravante ni como atenuante.

La Dra. Claudia Ruíz Carignano, fiscal coordinadora de la UFI CAVIG, pasó por Banda Ancha y se expresó acerca de este aberrante caso registrado en el departamento Rawson. Acerca de esto mencionó que es un caso que demuestra que no se puede tomar a la ligera ninguna situación de violencia, ya que nunca se sabe hasta que punto puede llegar un agresor. En ese sentido, se refirió a la posibilidad de que el supuesto consumo de cocaína podría ayudar a José Luis Miranda a no terminar en el Penal de Chimbas.

'El consumo de drogas no sirve como atenuante, como tampoco funciona como agravante. Es válido explicar que el consumo de droga no es la causa de la violencia. Por ahí está mucho ese prejuicio, de que la persona agrede porque esta bajo los efectos de estupefacientes. En realidad lo que hacen estas drogas es quitarles los frenos inhibitorios, pero no es la causa. Simplemente hace que la persona esté desinhibida para llevar a cabo su intención. Es una condición más en ese sujeto agresor', detalló.

Seguidamente el Dr. Roberto Ginsberg, fiscal coordinador de la UFI CAVIG, también se manifestó sobre esta sangrienta situación. Sobre esto aseguró que es el caso más brutal que le ha tocado ver en los últimos años, considerando que se trata de un padre que intentó asesinar no sólo a su ex pareja sino que a sus propios hijos de apenas 9 y 4 años de edad.

'Considero que es el caso más grave en estos casi 3 años que está implementado el Sistema Acusatorio del que formamos parte. Lejos considero que es el más grave en cuanto a calificación y en cuanto a lo violento. Hemos tomado intervención desde el primer momento en que tomamos conocimiento del hecho, alrededor de las 02:00 nos hicimos presentes con el personal. Esa escena que observamos no la había visto en otro hecho reciente', reconoció.

Por último, en cuanto a la investigación, Ginsberg reveló que para ellos ya estaría prácticamente todo el hecho reconstruido. Si bien todavía faltan los resultados de algunas pericias, cuando con material probatorio realmente contundente. Se trata no sólo de dos testigos que vieron a Miranda empuñando el arma de fuego, sino también de la declaración que dio desde el hospital la ex pareja del tirador.