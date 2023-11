El autor de la balacera de Rawson, ante la Justicia

La semana pasada San Juan se vio convulsionada por un caso que dejó a más de uno perplejo. Aberrante y casi de no creer. De características impensadas. Es que un hombre discutió con su expareja, sacó un arma, le disparó, también los proyectiles alcanzaron a sus hijos y luego quiso quitarse la vida. Por fortuna, no logró consiguió el cometido y si bien las personas resultaron heridas, no hubo víctimas que lamentar, aunque sí uno de los niños permanece grave y se encuentra recuperándose.

Este es el caso que conmocionó a la provincia y es momento de que José Luis Miranda se siente por primera vez ante las autoridades judiciales por lo acontecido y sus consecuencias.

El tirador de 35 años, durante este martes o miércoles, dependiendo de su alta médica y el día asignado a la audiencia, tendrá que estar cara a cara con el fiscal y el juez en la audiencia de formalización, en la que oficialmente conocerá los cargos que existen contra él para la investigación correspondiente.

Es el fiscal Eduardo Martínez el que investiga en la causa y quien solicitó la audiencia para las próximas horas, lo que podría darse martes o miércoles, es decir ni bien puedan tener turno para que Miranda esté ante las autoridades que investigan la causa.

La salud del menor

El menor de 9 años (el mayor de los nenes), se encuentra evolucionando favorablemente en las últimas horas, luego de pasar días complicados de salud en los que pedían oraciones por la gravedad. En las últimas horas se conoció que respondió a estímulos y abrió los ojos.