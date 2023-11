El fiscal reveló el estado del niño de 9 años baleado por su padre

Sobre el mediodía de este miércoles 29 de noviembre, se llevó a cabo la esperada audiencia de formalización por la familia que fue baleada en Rawson. Luego de que la misma finalizara, el fiscal que está encabezando esta causa reveló que el pequeño de 9 años que era el que más complicado estaba, esta cerca de recibir el alta médica.

Eduardo Martínez, fiscal a cargo de la investigación, habló en rueda de prensa luego de que terminara la mencionada audiencia. En ese contexto se refirió a varios temas, entre los que destacó el estado de salud en el que se encuentra el niño de 9 años que recibió un impacto de bala en su cabeza.

'Vamos a esperar el plazo de él como víctima a ver si está en condiciones de declarar o no, porque para un chico de 9 años que un padre haga esto puede ser un shock y no queremos agravar la situación haciéndole revivir esta situación con una declaración. Es cuestión de ver qué dicen los psicólogos. Están esperando una tomografía para ver su estado y si estaba todo bien, para finalmente darle el alta', expresó.

Seguidamente, la autoridad fue consultada acerca sobre la posible condena que pedirían para José Luis Miranda de comprobar su culpabilidad. En ese sentido remarcó que por los delitos que se le están endilgando, se podría solicitar hasta medio siglo de condena.

'El Código Penal habla de su vínculo con el territorio, con su familia y con su trabajo como un arraigo, ese es el fundamento para decir que la persona no se va a fugar. Este hombre claramente no tiene un arraigo con su familia, no lo tiene con el lugar de trabajo porque no trabaja en blanco sino que no tiene arraigo ni con la vida de él. Intentó matarse para no encarar este proceso, claramente no quiso enfrentar a la Justicia. La escala que nos estamos moviendo es de 13 años a 50 años que es el máximo que te permite este concurso de delito, hay que ver como van', sentenció.