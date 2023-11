Absolvieron al ex funcionario de turismo acusado de violencia de género

Nauel Emiliano Fernández Carreras, ex Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Turismo de la Provincia fue absuelto este martes en el marco de una causa que se le inició por cometer el delito de lesiones leves, agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.

La resolución fue comunicada por la jueza de garantías Celia Maldonado en la causa donde el fiscal fue José Plaza. El abogado defensor Fernández, Leonardo Miranda, contó a este medio que durante las citaciones la mujer que lo acusó (se reserva su identidad), ex pareja, no compareció para dar su testimonio y no se pudieron generar pruebas en contra de su defendido en el proceso.

Nahuel Fernández en una de las audiencias frente al juez

El caso se transformó en un escándalo en septiembre del año 2022 a tal punto que el Gobernador Sergio Uñac emitió un comunicado luego de que la prensa comunicara la información asegurando que Fernández Carreras quedaba desvinculado totalmente de sus funciones por la situación de público conocimiento.

Pero eso no es todo también el Fiscal Adrián Riveros contó a Canal 13 cuando ocurrieron los hechos denunciados que supuestamente había al menos 5 policías investigados a raíz de su accionar ya que no detuvieron inmediatamente al acusado por la mujer luego de haber relatado los hechos porque supuestamente eran "amigos del funcionario".